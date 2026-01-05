台積電內鬼竊密案情擴大！東京威力主管涉滅證 高檢署追加起訴3人

即時中心／林韋慈報導

台積電營業秘密竊密案偵辦再擴大，高檢署今（5）日追加起訴東京威力科創公司（TEL）及兩公司共3名員工，包括前台積電工程師陳力銘、另名陳姓台積電員工以及東京威力盧姓主管。檢方求處陳力銘有期徒刑7年、陳姓員工8年8月徒刑、盧姓主管1年徒刑，並對東京威力公司求處罰金2500萬元。

案件源於陳力銘離職後加入東京威力公司，疑勾結多名台積電工程師，透過筆電遠端登入台積電系統，並以手機拍攝晶片製程及試產參數資料。高檢署2025年8月已依違反國安法等罪嫌起訴陳力銘、吳秉駿與戈一平等3人。

在前案偵辦過程中，檢方為釐清東京威力公司是否符合國安法第8條「已盡力防止不法行為」的免責要件，深入調查後發現，該公司雲端硬碟仍存有台積電列為國家核心關鍵技術的營業秘密，包括「14奈米以下製程IC製造技術，以及關鍵氣體、化學品與設備技術」。此外，盧姓主管為卸責曾刪除陳力銘上傳的相關檔案，涉嫌湮滅證據。

檢方表示，陳力銘在偵查中坦承犯行並供出共犯，因此求處有期徒刑7年，並請法院審理時依國安法第8條規定酌情減刑。另一名陳姓員工則未完全坦承，犯後態度不佳，求處有期徒刑8年8月。盧姓主管涉嫌妨害刑事案件調查，求處1年徒刑。東京威力公司雖有配合調查，但仍難認已盡防止義務，依法求處罰金2500萬元。

檢調指出，本案涉及台積電最先進晶片製程與試產參數的核心機密，包含2奈米及14奈米以下製程技術，經經濟部核定，屬國家核心關鍵技術。案件於去年6月曝光後，檢調持續擴大偵辦，發現陳力銘除先前吸收吳秉駿、戈一平外，還透過在職陳姓工程師非法取得台積電核心技術資料，涉及營業秘密重大外洩。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

