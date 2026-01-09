台積電全年營收3.8兆創歷史新高 外資估2026年EPS可以來到82元

高盛預期，今年AI需求驅動營收邁入新階段，隨著AI的GPU和ASIC將從5奈米前進至3奈米，先進製程產能持續滿載。（圖片來源／AMD提供）

在AI訂單的需求進入到下一個階段之下，台積電（2330）今公布去年12月營收超過新台幣3350億元，寫下單月史上最高，2025全年營收為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，也創史上新高，年增率31％。

外資券商高盛以AI需求主導營收成長、鉅額資本支出鞏固霸權、毛利率結構性提升、先進封測CoWoS擴大護城河四個面向去解讀台積電在今明兩年（2026、2027）的發展策略。

廣告 廣告

台積電營收如預期，創下歷史新高

高盛指出，今年台積電第一個驅動成長的引擎來自於AI需求驅動營收邁入新階段，隨著AI的GPU和ASIC將從5奈米前進至3奈米，先進製程產能持續滿載。原先預計2026、2027的成長是21％和22％，全數上修為30％和28％。

主因是2026年是2奈米的第一年，對營收的貢獻將來到7.5％，高過於當時3奈米第一年對營收的貢獻5.1％。

三年資本支出將達1500億美元

再者，高盛估計，台積電從今年起到2028年資本支出將來到1500億美元，把2026年資本支出預測從440億美元上修到460億美元。把2027年資本支出預測從500億美元上修到540億美元。

最重要的是，高盛預測其毛利率將超過60％的水準，主要是海外包括美國、日本代工廠對獲利稀釋的程度，降到1、2％，因此今年的毛利率從原來的59.6％上調為60.4％，明年為60.6％。

今年EPS預計82元，明年105元

當進入先進製程，要突破摩爾定律，先進封測CoWoS扮演關鍵角色，高盛認為，受惠於AI晶片數量增加、尺寸變大、複雜度提升，以及先進封裝擴充至非AI應用如智慧型手機、網通晶片，CoWoS將持續強勁，高盛更大幅調高2026、2027年在CoWoS的出貨量，分別是1185000和2195000，年增率分別是79％和85％。

根據上述四大理由、高盛調高對台積電在2026、2027年的每股盈餘預測，今年可望來到82元，2027年來到105.9元。若以22倍本益比作為預測基礎，2027年台積電的股價應該可以來到2330元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

雞排妹鄭家純懷孕9週流產 中醫解析初期流產身心影響：修復不只在子宮

正式踏入超高齡社會 「景氣衝7%成長、人口卻20%老化」 台灣一邊成長一邊老去

馬斯克發豪語：特斯拉將打造可抽菸的2奈米晶圓廠 工程師無塵衣穿更緊了

