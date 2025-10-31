台積電全球實體安全處 用科技強化偏鄉學童防詐意識

圖/台積電慈善基金會與台積志工團隊到新竹縣照東活動舉辦防詐課程教學。(台積電慈善基金會提供)

隨著科技的進步，詐騙手段也迅速演變，漸趨更多採用高科技工具進行詐騙行為，例如利用人工智慧（AI）、機器學習和深度偽造（Deepfake）技術模仿真人語音及影像，製造逼真的詐騙內容。這一現象反映了科技既帶來便利，也伴隨著風險。

作為全球半導體行業的領導者，台積電對於企業安全的要求一向非常高。隨著台積電在全球業務擴展及廠區增加的過程中應運而生的全球實體安全處(Global Physical Security Division)，除了確保公司在全球各地的設施、員工及資產的安全之外同時也對台積電長期合作的導讀學校的防詐教育作出協助。

圖/台積電全球實體安全處(GPS)資深處長屠震接受照東國小校長齊宗豫致贈小朋友的感謝狀及紀念品。(台積電慈善基金會提供)

今(31)日台積電全球實體安全處(GPS)志工們，在資深處長屠震的帶領下來到台積電導讀志工已陪伴近二十年的新竹照東國小，由志工團隊運用專業，透過活動引導照東國小學童及家長，辨別詐騙手法與如何查核事實，遠離詐騙風險。

為了具體讓學生們理解詐騙的「千騙萬化」，志工設計適合國小學童理解的識詐課程，從「認識詐騙類型與原因」、「理解事實查核的基本操作」，搭配模擬詐騙情境，讓學童從遊戲中了解常見詐騙手法，建立辨詐防範意識。也在校園中佈置疑點讓學生去覺察可疑事物。學生家長之一、目前擔任中央大學光電系教授戴朝義表示 這次活動課程非常生動有趣，從未見過可以把防詐課程設計地如此貼近生活，謝謝學校及台積電的安排。

圖/學生家長感謝台積電及校方安排如何貼近生活的防詐課程，讓小朋友獲益良多。(台積電慈善基金會提供)

台積電慈善基金會董事長張淑芬長期支持偏鄉培力，此次台積電團隊運用跨單位經驗、用創意又生動的方式提升詐騙訊息的警戒態度。張淑芬表示，慈善基金會關注社會的關鍵議題，也期許志工運用專業來一起讓社會更好，建構地方支持系統，讓孩子在對未來發展探索時，也可以從台積志工身上看到豐富多樣的工作型態，藉此實踐更具發展性的偏鄉教育。

台積電慈善基金會彭冠宇執行長分享，警勤管理部郭晉宏部經理的團隊此次活動的設計，除了運用單位知能進行科技防詐教育，也引導學生與家中主要照顧者進行共同對話，在互動中找到只有自家人才會明白的「通關密語」，讓家人們在接到疑似詐騙訊息時進行驗證，同時透過本次活動設計促進照東國小學童與家人間的彼此了解，呼應張淑芬董事長一直以來著眼強調的家庭關係促進。

台積電全球實體安全處(GPS)資深處長屠震今日也特別化身「打詐叔淑」和小朋友們分享自身經驗，提醒孩子們要學習新的技術，提升防詐意識，保護自己也保護家人安全。

圖/台積電全球實體安全處(GPS)資深處長屠震提醒孩子們要學習提升防詐意識，保護自己也保護家人安全。(台積電慈善基金會提供)

屠震表示，台灣的護國神山是台積電，而台積電全球實體安全處(GPS)則是要保衛台積電廠區及員工的安全。廠處的同仁積極投入志工服務，發揮在職場上的專業，以深入淺出的互動課程，提供偏鄉學童及民眾輕鬆學習建構防詐意識，志工服務對同仁而言不只是做公益，也讓志工在職場之外獲得不同於工作上的另一項成就感。

