台積電全球布局 2年獲政府補助1470億元

（中央社記者張建中新竹17日電）台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，第3季獲得政府補助新台幣47.7億元，累計前3季獲得718.98億元政府補助，近2年共獲得1470億元補助。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等，因於美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

廣告 廣告

台積電繼上半年取得671.28億元政府補助後，第3季再獲得47.7億元補助，今年前3季累計獲得718.98億元補助；加計去年取得751.64億元補助，台積電近2年累計獲得1470億元補助。

台積電指出，TSMC Arizona、歐積電（ESMC）、JASM及台積電南京等台積電子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠完成建設，將量產3奈米製程，正加速量產進度。台積電規劃在亞利桑那投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座廠營造工程已經展開，量產計畫依客戶需求和市場狀況而定。德勒斯登廠開始興建，進展良好，量產計畫也將依客戶需求及市場狀況而定。台積電南京廠於2022年新增28奈米製程產能。（編輯：楊凱翔）1141117