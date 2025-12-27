台積電全球運籌 打造地緣政治護城河

隨地緣政治風險與全球供應鏈韌性需求升溫，晶圓代工龍頭台積電的全球產能版圖在2025年已大致底定，雖然美國亞利桑那州廠（AZ廠）與日本熊本廠產能陸續開出，但台積電最關鍵的2奈米及後續A16製程，近全數根留台灣，確立台灣作為全球半導體研發與製造核心的地位。

台積電AZ一廠今年順利進入4奈米量產階段，良率追平南科廠，以此粉碎外界對美國製造效率的質疑；日本熊本二廠也正加速擴建中。面對英特爾及三星在先進製程的追趕，台積電董事長魏哲家多次強調，台灣不僅是生產基地，更是研發中樞。

對外界關注的產能配比，綜合研調機構、法人分析，隨著美、日、德新廠產能陸續到位，台積電的生產重心將從過去「百分百台灣製造」轉向全球運籌。預估未來3至5年，台灣本土產能比重將逐步由目前的9成以上，調整至80％左右，其餘20％則分布於海外，以滿足地緣政治下的「在地製造」需求。

儘管海外設廠成本高昂，但在各國政府補貼及客戶願意分擔溢價的情況下，台積電仍維持長期毛利率在53％以上的目標，目前新竹寶山與高雄楠梓的2奈米產能正全力衝刺，預計將獨家通吃蘋果、輝達及超微等大客戶的首批訂單。

隨著CoWoS等先進封裝產能吃緊狀況在今年底稍獲緩解，市場預期，台積電明年將持續受惠於AI晶片的強勁需求，而全球產能的靈活調度可望成為維持霸主地位的護城河。