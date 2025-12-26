台積電全面封殺羅唯仁！更換專案代號「騰籠換鳥」防竊密

為了避免先進製程技術外流，台積電以「背信」和「妨害營業祕密」提告投靠英特爾的前資深副總羅唯仁，近期也向供應鏈發出通牒，希望不要向羅唯仁提供任何機密，還全面更換先進製程各項專案代號，加入新元素，「由內到外」徹底封殺羅唯仁，取得內部先進製程機密。

傳羅唯仁帶走「先進製程機密」 台積電提告

台積電老臣羅唯仁退休後投奔英特爾，引爆洩密疑雲，台積電也在11月底證實，已經對羅唯仁提告，而為了避免先進製程技術外流，台積電近期也向供應鏈發出通牒，不要向羅唯仁提供任何機密外。

傳出羅唯仁帶走的數十箱機密資料中，有包括即將量產的2奈米、2026年導入的1.6奈米，還有正在發展的1.4奈米等，先進製程重要機密涉及台積電下一個十年的核心競爭力，台積電最近也全面更換各項專案代號，就是不要讓羅唯仁進一步查核、比對，和蒐集更多機密。

台積電更換專案代號防竊密。圖／台視新聞

分析師邱敏寬表示，不同的代號放進去，簡單說就是製程變得更複雜，英特爾可能有辦法推出一個一萬片到兩萬片的產程，但就台積電來說以量大取優勢，本來二奈米有7條產線，一開始拉到10條要大量地下單，就是只能來我台積電下。

台積電更換專案代號 「電晶體微縮」騰籠換鳥

同時為了防止英特爾，在羅唯仁的助攻之下，能靠著在14A製程，取得重大突破，可能瓜分台積電長期獨霸的AI晶片代工訂單，也在內部針對先進製程中，最關鍵的「電晶體微縮」進行「騰籠換鳥」。

邱敏寬提到，騰籠換鳥的架構就是改變新的生產基地，把一些舊的、不具有賺錢的換掉，換新的進去，這就是台積電未來的賺錢計畫，最近外資在休假，台積電已經往1500元前進。

台積電由內到外要徹底封殺羅唯仁取得各項先進製程機密，嚴固先進技術防護網，守住世代領先地位。

台北／魏于恬、張信智 責任編輯／張碧珊

