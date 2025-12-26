台積電全面封殺羅唯仁！更換專案代號「騰籠換鳥」防竊密
為了避免先進製程技術外流，台積電以「背信」和「妨害營業祕密」提告投靠英特爾的前資深副總羅唯仁，近期也向供應鏈發出通牒，希望不要向羅唯仁提供任何機密，還全面更換先進製程各項專案代號，加入新元素，「由內到外」徹底封殺羅唯仁，取得內部先進製程機密。
傳羅唯仁帶走「先進製程機密」 台積電提告
台積電老臣羅唯仁退休後投奔英特爾，引爆洩密疑雲，台積電也在11月底證實，已經對羅唯仁提告，而為了避免先進製程技術外流，台積電近期也向供應鏈發出通牒，不要向羅唯仁提供任何機密外。
傳出羅唯仁帶走的數十箱機密資料中，有包括即將量產的2奈米、2026年導入的1.6奈米，還有正在發展的1.4奈米等，先進製程重要機密涉及台積電下一個十年的核心競爭力，台積電最近也全面更換各項專案代號，就是不要讓羅唯仁進一步查核、比對，和蒐集更多機密。
台積電更換專案代號防竊密。圖／台視新聞
分析師邱敏寬表示，不同的代號放進去，簡單說就是製程變得更複雜，英特爾可能有辦法推出一個一萬片到兩萬片的產程，但就台積電來說以量大取優勢，本來二奈米有7條產線，一開始拉到10條要大量地下單，就是只能來我台積電下。
台積電更換專案代號 「電晶體微縮」騰籠換鳥
同時為了防止英特爾，在羅唯仁的助攻之下，能靠著在14A製程，取得重大突破，可能瓜分台積電長期獨霸的AI晶片代工訂單，也在內部針對先進製程中，最關鍵的「電晶體微縮」進行「騰籠換鳥」。
邱敏寬提到，騰籠換鳥的架構就是改變新的生產基地，把一些舊的、不具有賺錢的換掉，換新的進去，這就是台積電未來的賺錢計畫，最近外資在休假，台積電已經往1500元前進。
台積電由內到外要徹底封殺羅唯仁取得各項先進製程機密，嚴固先進技術防護網，守住世代領先地位。
台北／魏于恬、張信智 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
台股再創收盤新高！漲184點至28556點 台積電漲15元收1510
台股早盤漲逾200點創新高 台積電漲10元站回1500元
台積電「千五」卡關收1495元！ 台股漲61點收28371
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 21 小時前 ・ 425
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 46
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 9
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 11
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 11
記憶體沒搶到就滾蛋！Google採購高層遭解雇 矽谷陷缺貨恐慌
記憶體搶貨潮白熱化，根據Wccftech報導，全球記憶體晶片市場正遭遇前所未有的供應危機，尤其高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI技術快速發展與算力需求暴增的推動下，供需嚴重失衡，甚至引爆科技巨頭之間的「搶貨大戰」，更傳出Google已有一名負責HBM採購的高階主管，因為沒有搶到足夠庫存遭到解雇。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 108
《基金》不到4年賺千萬！神人抱1支ETF網讚嘆
【時報-台北電】台股2025年多頭氣勢如虹，帶動槓桿型ETF表現驚人。23日PTT上出現一篇熱門文章「正二年報」，一名網友分享，2022年起，透過「定期不定額」方式布局元大台灣50正2(00631L)，不到4年時間，累計獲利正式突破1,000 萬元大關。該文引發鄉民熱烈討論，認為其「敢抱、不賣、持續投入」的心理素質，是普通投資人與千萬富翁的分水嶺。 原PO在文中表示，當初受財經達人大仁哥啟發，決定放棄傳統「原型ETF」需苦守 10 年的人生，轉而利用正二的2倍槓桿效應縮短財富累積時間；儘管期間經歷 2024年8月與今年4月的兩次市場大回檔，一度恐慌停損80萬元，但最終仍靠著「長期持有」熬過震盪。 分享之際，他也猜測，正二雖有崩盤更跌、盤整耗損、路徑相依向下等缺點，這些「爛事」仍會發生，但隨著量化寬鬆瘋狂印鈔，這些「爛事」發生的時段應會大幅縮短，取而代之的是「大漲小漲慢慢漲」。 至於未來會如何操作，原PO則透露，由於幸運買在相當低的價位，處於「打底完成了只要沒事躺著就好」的狀態，未來應是不用擔心黑天鵝大崩盤了，能夠更長期的持有；目前需要思考的，僅有股票現金比為5：1，不知是否需要再平衡。時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 3
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1