「台積電六騎士」楊光磊 龍華科大禮聘為榮譽講座教授

「台積電六騎士」楊光磊 龍華科大禮聘為榮譽講座教授

為了強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為龍華科大榮譽講座教授，他帶來第一場講座以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享他在半導體產業的珍貴經驗與洞察。

龍華科大校長葛自祥致詞時指出，楊光磊博士畢業於臺大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。

廣告 廣告

楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（Discipline Innovation）與「反應式創新」（Reactive Innovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主技術與定價權，企業才能創造真正的價值。楊博士分享台積電訂定的核心願景 ICIC，即Integrity（誠信）、Commitment（承諾）、Innovation（創新）、Customer trust（客戶信任），其中「承諾」是最重要的精神。

他認為管理的關鍵在於「先理後管」，應設計合理制度讓員工發揮人性光明面。他特別強調，應避免過度強調績效考核（performance review），而應更重視發展（development）。他鼓勵管理者以「大人」的角度與員工溝通，在沒有壓力的狀態下讓員工自我評估，並專注於員工能否變得更好。楊博士最終表達了他的願望，就是協助臺灣的孩子變成能為自己負責的「大人」，因為一旦成為大人，學習就不再困難。

在師生互動環節，楊博士強調「市場決定一切」，以異質整合技術為例，說明技術路線皆源於市場需求，並提醒學生須具備全球視野，才能在快速變動的產業中掌握機會。