台積電其實不想當「矽盾」？前研發處長曝最怕2大風險：不是三星、英特爾

半導體龍頭台積電是全球晶片供應鏈的核心中樞，更被台灣人視為護國神山，是守護國家安全的「矽盾」。外媒《Semi Vision》日前發文指出，當半導體產業與地緣政治交織，台積電所承擔的意義早已超出一般企業範疇。對此，前台積電研發處長楊光磊受訪表示，台積電自始自終的首要任務都是提升製程和良率，而不是扮演所謂的「矽盾」去當地緣政治中的防衛角色。他也直言，台積電在先進製程領域幾乎沒有可匹敵的對手，真的的風險威脅並非來自三星、英特爾，而是這2項因素。

外媒《Semi Vision》發文分析，台積電的製造能力已具有遠超商業範疇的意義，它催生了一種廣為流傳的地緣政治理念，即「矽盾」，指的是台灣在全球半導體供應中的關鍵地位能夠有效遏制軍事衝突。其邏輯很簡單，如果世界最發達的經濟體依賴台灣製造的晶片，那麼主要大國就會有強烈的動機去防止任何可能擾亂這項供應的不穩定因素。​

台積電不想 當 「 護國神山 」 ？ 楊光磊曝2風險：不能將國安寄託於矽盾 ​

對此，楊光磊在節目《下班國際線》表示，這樣的理解存在偏差，不僅台積電本身並不以戰略工具自居，台積電一點都不想當「矽盾」，「矽盾」​更多反映的是台灣社會對風險的想像，而非美國或其他國家的核心考量。台積電的首要任務始終是提升製程與良率，而不是扮演地緣政治中的防衛角色。

楊光磊指出，台積電真正面臨的風險不是三星、英特爾的挑戰，而是2項不穩定因素，第一是美國政府、第二是戰爭，相較於一般企業須應對價格、技術或客戶變動，台積電的關鍵挑戰來自政治與戰略層面。尤其美國同時掌握法規制定、技術主導與全球影響力，透過出口管制、產業補貼與安全政策，足以深刻左右台積電的供應鏈布局與客戶結構，甚至重新塑造其營運環境。



楊光磊說，另一項重大風險則是軍事衝突，半導體製造高度集中且投資龐大，一座先進晶圓廠背後是數十年技術累積與鉅額資本，一旦爆發戰事，不僅產能中斷，甚至可能造成不可逆的破壞，其衝擊遠非市場競爭可比。台積電的成功使其站上科技、國家戰略與國際權力交會的核心位置，也提醒台灣不能將安全過度寄託於「矽盾」，晶片雖能推動經濟，但真正支撐國家長遠發展的，仍是整體韌性與自主能力。



