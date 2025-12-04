台積電其實不操？現任工程師曝能滑手機、5點半下班 兩派員工論戰：單位報一下

台積電工程師薪資雖讓人稱羨，但外界的普遍印象也認為，其工作環境脫離不了高工時、高壓與隨時on call等情況。不過臉書粉專「科技工作講」指出，一名工程師在Threads分享台積電現在的工作環境，「實際情況其實比想像中好」，手機限制放寬、工時下降，引起許多台積電員工正反議論。

該工程師表示，最近台積電發放Q3分紅，31、32職等工程師考績普通大約領4個月，換算年薪接近300萬，依2025到2027年EPS預估，未來分紅加上底薪總收入上看400萬。

該工程師提到，外界仍充滿台積電很操的印象，或許是薪資差距拉大讓人酸葡萄，實際情況其實比想像中好，包括手機限制放寬，公司配發手機近期換成iPhone 15，App開放度約9成，FB、IG、Line、YT、Spotify、證券App都能用，無塵室也能滑，另外還有工時確實下降、大多數單位沒有on-call等。

不過原文底下除了有人表示認同，也有員工持反對意見，直言「你接觸的台積怎麼跟我不一樣？平行時空？有空多去看看現場的製程跟設備人員」、「單位報一下讓大家知道哪個廠可以17:30走」。

​粉專「科技工作講」對此表示，很多人其實並不知道台積電的生活，高薪一定很辛苦的，但很多網傳也是聽說居多，作者有稍微提到台積的改善，看了一下留言，其實還有好幾個人同意。

​粉專指出，台積電現在慢慢人性化一點管理，也可以用智慧型手機了，這不是說台積涼，一定還有很操的單位，進去還是要有心理準備，但比起操又沒錢，至少這幾年操也有回報。

粉專強調，老實說工廠最大的壓力還是來自於人，還有現在生意好，每一批貨都限時出貨，這個才是壓力最大的地方，「不過幸好台灣至少還有一個地方，給想要賺錢的人把握住時代紅利。」

