台積電再傳洩密案？ 龔明鑫：已請同仁了解中





台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休後，隨即回鍋老東家英特爾（Intel），如今傳出他在退休前疑似動用職權，要求下屬簡報並影印大批最先進製程技術等機密資料，疑似帶槍投靠競爭對手，對此經濟部長龔明鑫今（18日）做出最新回應。

根據《自由時報》披露，75歲的羅唯仁於10月底回鍋英特爾（Intel）擔任研發副總，傳出在他退休前動用高階主管職權，要求下屬進行簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料，台積電正在蒐證，可能對其採取動作，令人好奇是否比照先前3名工程師竊取2奈米製程機密來對待，並以違反國安法來辦理。

廣告 廣告

報導指出，羅唯仁在台積電任職長達21年，退休前同仁還替他舉辦歡送會，誰也沒想到會爆出竊密疑雲，羅回鍋英特爾掌管先進設備暨模組發展領域，這攸關英特爾的生產良率，倘若帶槍投靠恐令台積電相當難堪，但英特爾並未回應這項傳言。

針對台積電機密可能外洩，龔明鑫在出席活動時被提問，他強調上午已請同仁了解實際狀況，但基於尊重公司，仍要由台積電對外說明。

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



行走的撲滿！ 5星座「存錢能力超驚人」 克制物慾還懂理財

季辛格讚「只有台灣做得到」早餐有想法、中午做原型 晚上就能MIT

砍到見骨也賣不掉！ 屋主怨「已比實登低50」 房仲嘆：買方在等跳樓