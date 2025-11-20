台積電再傳洩密／台積電的叛將 卻成為中韓半導體救星

前台積電前資深研發處長梁孟松，後來加入三星、中芯。（翻攝網路）

近期業界傳出前台積電資深副總經理羅唯仁於今年7月退休後，10月便轉赴英特爾就任，引發外界對於技術外流的擔憂，目前高檢署已經立案他字調查，不過台積電目前並未回應，而這起事件也讓外界聯想到，當年同樣也是台積電研發大將的台積電前研發處長梁孟松「帶槍投靠」三星，讓三星在14奈米製程上進展神速，台積電技術外流惡夢揮之不去。

日前傳出台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁在退休後不久轉戰英特爾，由於他在台積電打拚21年，過程經歷多個製程轉捩點，無疑是公司研發大將，卻在退休後不久轉赴台積電競爭對手英特爾，還有消息指出，他帶走關於2奈米和更先進製程的機密資料，讓外界擔憂技術外流，也想到當年沸沸揚揚的梁孟松事件。

梁孟松在1992年進入台積電就職，他具備強大研發實力，升上台積電資深研發處長，不過在2009年卻因對於公司職務安排不滿，未如預期升遷，便離開台積電，同時在2年後正式加入三星。

業內人士向本報表示，當年梁孟松正是所謂「帶槍投靠」三星，也讓三星在14奈米製程上突飛猛進，甚至拿下蘋果A9處理器大單，但當時台積電認為梁孟松將營業秘密洩漏給三星，因此向他提告。

最後最高法院也判決台積電勝訴，全案定讞，禁止梁孟松在2015年12月31日前禁止到三星工作，且不得洩漏台積電的營業秘密及研發部門人員名單。

而梁孟松更在2017年加入中國最大晶圓代工廠中芯，成功推動14奈米製程的良率提升，以及7奈米技術的開發，在他的帶領下，中芯躍升到世界級晶圓代工廠行列，衝上全球第三名，僅次於台積電、三星。

隨著台積電在先進製程不斷領先，對於製程機密資料保密措施也愈加嚴格，不過今年已經發生一起工程師取得2奈米資料洩密案，這次又有羅唯仁涉嫌帶走先進製程機密，技術外流惡夢揮之不去。

業內人士分析，英特爾在晶圓製造上始終受困於良率瓶頸，而羅唯仁是這方面的專家，過去在台積電時，也有以24小時不間斷的方式加速進度的「夜鷹計畫」，成功跨越10 奈米技術門檻，對於英特爾在製程改善上有望帶來幫助，不過即使羅唯仁真的帶著製程機密到英特爾，光靠他一人也無法扭轉英特爾劣勢，而台積電少了一人也不至於大幅影響競爭力，目前檢調已經展開調查，有待後續觀察。



