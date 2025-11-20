台積電再傳洩密／羅唯仁遭高檢署調查 魏哲家面臨人才接班隱患

日前傳出前台積電資深副總羅唯仁可能轉任競爭對手英特爾就職。（鏡報新聞網製圖）

台積電人才難題正從內外同時襲來。隨著台積電在先進製程全面領先競爭對手，「待過台積電」的履歷在業界鍍金，台積電高階管理人才更是兵家必爭之地，從最年輕副總李文如跳槽輝達，到21年資歷資深副總羅唯仁可能轉戰英特爾，全球都想挖角台積電人才，同時台積電內部在魏哲家身兼董事長、總裁後，雙首長制告終，台積電下個篇章的接班難題浮上檯面，誰被選中、誰被忽略，都將牽動台積電管理階層的平衡，且恐掀國內外科技人才爭奪戰。

廣告 廣告

日前業界傳出，前台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁「帶槍投靠」英特爾，讓外界擔心台積電技術外流，壯大台積電競爭對手，同時牽動台積電內部競逐高位的敏感神經。

事實上，在台積電於先進製程取得大幅領先後，全世界不僅都希望台積電去設廠，業界對於台積電人才更是視如珍寶。留才挑戰先襲來，內憂也不讓人喘息。台積電創辦人張忠謀退休前提出雙首長制，由劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁，並稱這是「給台積電最好的禮物」，讓兩人互相配合，一加一大於二，但外界也認爲這也是在維持台積電的團結，避免人才流失。

不過隨著劉德音退休，魏哲家擔任董事長暨總裁，張忠謀留下的雙首長制正式結束，雖然公司也設立共同營運長職位分擔工作，但基本上公司決策權由魏哲家一手掌握，魏哲家已經72歲，接班問題漸漸浮上水面。

本報調查，台積電有23位副總經理，其中7位是資深副總經理，魏哲家擔任董事長後，也提拔兩位資深副總經理米玉傑、秦永沛擔任共同營運長，不過他們年紀也都接近70歲，中生代競爭激烈，台積電在副總經理中累積了許多人才，業界人士認為，甚至各個都有在其他公司擔任CEO的程度，魏哲家要將總裁大位交棒給誰，相當棘手。

回顧當年被稱為「台積電叛將」的梁孟松，正是因為對於公司職務安排不滿，才離開公司並被南韓挖角，製程進度一度還超車台積電，這也讓後來台積電在人事安排上更謹慎，也才有後來張忠謀提出的雙首長制。

目前台積電在先進製程已是一個人的武林，不過對外有其他科技廠積極挖角，對內面臨世代交替、人事安排的挑戰，最年輕副總李文如跳槽輝達也讓外界有諸多揣測，台積電如何在維持技術持續領先的情況下，培養並穩住下一代高階人才梯隊，考驗魏哲家智慧。



回到原文

更多鏡報報導

台積電再傳洩密／羅唯仁如違反營業秘密 法律專家：公司會追殺到天涯海角

台積電再傳洩密／台積電的叛將 卻成為中韓半導體救星

傳老將羅唯仁帶走先進製程機密轉戰英特爾 台積電可能提告