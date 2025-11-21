台積電再傳洩密／避免台積電人才分裂 張忠謀當年靠一招挽回局面

前台積電共同營運長、現任鴻海董事蔣尚義。

台積電日前傳出前資深副總羅唯仁「帶槍投靠」英特爾，台積電內部士氣也受到影響，把時間拉回2006年，台積電研發大將蔣尚義在蔡力行擔任台積電執行長時選擇退休，而在2009年台積電創辦人張忠謀重兼執行長後，透過一頓牛肉麵把蔣尚義找回來，後來台積電發展確實也重回正軌。

台積電創辦人在《張忠謀自傳》中寫道，在2005年時規劃交棒，計劃先釋出CEO一職給蔡力行，不過他坦言，後來台積電業務、人事並不順利，他也回鍋CEO。

2006年，在時任台積電執行長蔡力行期間，張忠謀最器重的研發大將蔣尚義選擇從台積電退休，後來台積電處於風雨飄搖之際，不僅經歷裁員風波，也遇到新技術卡關，張忠謀選擇在2009年時重兼執行長，他在一次與蔣尚義的會面中，以一碗牛肉麵動之以情，讓蔣尚義同意重出江湖。

張忠謀在自傳中直言：「蔣尚義是一個非常聰明、有相當強的技術方向感，也有領導力的半導體研發人才。」並透露自己「非常敬重他」，即使在他退休後還是把他找回。

隨後「一碗牛肉麵找回大將」也讓台積電研發部門士氣大振，重新步上正軌。張忠謀也重新啟動交棒計劃，在2012年任命三位共同營運長時，將蔣尚義列入其中，其他兩人是劉德音和魏哲家。

但張忠謀坦言，後來沒有落實共同營運長的「三人輪調」，蔣尚義顯然有點失望，而蔣尚義在2013年隱約得知自己可能不是台積電下一步組織調整的主角，並且在67歲退休。張忠謀也回憶，若能落實三人輪替，或許台積電的接班會不一樣，不過世事變化無窮難料。

當年靠著一碗牛肉麵找回蔣尚義，也重新讓台積電走回正軌，不過後來蔣尚義退休，甚至加入中芯，也許就是張忠謀當年沒料到的。



