台積電再創佳績代子公司重訊！成功取得固定收益證券3070萬美元
台灣積體電路製造股份有限公司（2330）於15日晚間7時許突發布重訊，由發言人資深副總經理暨財務長黃仁昭公告，台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 宣布，於115年1月5日至115年1月15日之間成功取得固定收益證券。
此次交易的證券名稱為公司債，具體交易詳情如下：06051GGL7共107,500單位，每單位價格為99.57美元，總金額為1070萬美元；172967LD1共100,000單位，每單位價格為99.82美元，總金額為1000萬美元；06051GGF0共100,000單位，每單位價格為99.78美元，總金額為1000萬美元。
截至目前，本公司累積持有的交易證券數量及金額如下：06051GGL7持有395,750單位，金額為3900萬美元；172967LD1持有2,054,000單位，金額為2047萬美元；06051GGF0持有228,250單位，金額為228萬美元。所有持股均無權利受限情形。
根據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條的規定，本次交易的有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益的比例分別為6.84%和8.27%，營運資金數額為436,219百萬元。此次交易的具體目的為增強固定收益投資組合。本次交易不涉及關係人交易，且無異議董事之意見。如有任何虛偽不實之資料，均由本公司負責。
