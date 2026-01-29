台積電再創歷史天價1835元 台股離33K大關近在咫尺 聯電法說會後臉綠原因曝

加權指數今日上漲逾百點，挑戰33000點大關。

今日台股早盤在台積電和記憶體族群的南亞科、華邦電帶動下，已經突破32900關卡，且挑戰33k里程碑，近一個月飆漲逾40%的聯電則在昨日開完法說會後，今天股價一路向下，大跌逾9%。

在半導體設備大廠ASML給出積極展望後，美股半導體相關類股持續上漲，帶旺台灣供應鏈，台積電早盤衝上1835元再次刷新歷史紀錄，記憶體族群同樣強勢，華邦電（2344）大漲8.5元，漲幅6.69%，股價來到135.5元，南亞科（2408）上漲16元，漲幅5.38%，股價來到313元，旺宏（2337）更是直衝漲停。

聯電（2303）方面，在近一個月飆漲逾40%後，外界關注聯電法說會展望，不過資金似乎對昨日法說會內容不買單，今日直接重殺逾8%，業界分析，法說會上聯電總經理王石多次提到先進封裝（Advanced Packaging）、矽光子（Silicon Photonics）以及與英特爾合作的 12 奈米技術，但這些貢獻大多集中在2027年以後，對於追求「AI 即時變現」的投資人來說，聯電這些關鍵成長動能的發酵時間似乎還有一段距離。

同時，2026 年第一季的產能利用率指引為74~76%，相較於去年第四季的78%甚至有所下滑，閒置產能成本會直接侵蝕獲利。雖然公司預期下半年會好轉，但上半年的復甦步調顯然較為緩慢。



