台積電再度出手！固定收益證券交易金額高達29.7百萬美元

台積電（2330）於115年01月02日發布即時重大訊息，宣布其全資子公司TSMC Global Ltd.成功取得固定收益證券。發言人黃仁昭，資深副總經理暨財務長，對此次交易進行了詳細說明。

根據台積電公告，該公司在114年12月22日至115年1月2日間完成了三筆債券交易，具體包括：證券38141GZR8：交易數量100,000單位，每單位價格99.47美元，總金額9.9百萬美元；證券38141GWL4：交易數量100,000單位，每單位價格99.51美元，總金額10.0百萬美元；證券95000U2S1：交易數量100,000單位，每單位價格97.76美元，總金額9.8百萬美元。

截至目前，台積電累計持有的這些證券包括38141GZR8的668,750單位（總金額66.3百萬美元）、38141GWL4的200,000單位（總金額19.9百萬美元）及95000U2S1的285,000單位（總金額27.5百萬美元）。這些投資占公司最近期財務報表中總資產及母公司業主權益的比例分別為6.90%和8.33%，營運資金數額為436,219百萬新台幣。

此次交易的具體目的是進行固定收益投資，並且不涉及關係人交易。監察人承認或審計委員會同意的日期均不適用。台積電強調，所有資料均依市場規定申報，若有虛偽不實，將由該公司負責。

