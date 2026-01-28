台積電再攻歷史新高1810 台達電超越鴻海成台股市值二哥、波若威股價創歷史新高

輝達執行長黃仁勳訪台灣供應鏈前，28日台積電股價盤中創下歷史新高1810元，AI伺服器相關供應鏈也大漲，波若威股價創歷史新高466.5元。（圖片來源／台北市電腦公會）

微軟新AI晶片宣布採台積電3奈米製程，再度奠定台積電在AI晶片宰制的領先地位，28日跳高10元以1790元開出，股價在盤中攻上歷史新高1810元大關，大漲30元，市值一度膨脹到46.93兆元，台股也跟著續創新高，大漲3百多點，一度來到32706.72點。

台積電驚見1810元，台股再創歷史新高

輝達執行長黃仁勳本周末將訪問台灣的供應鏈，外界預期再現一次兆元宴的盛況，而且這次的兆元宴，隨著台積電股價創歷史新高，可能來到46兆以上，現場各公司包括廣達、鴻海等市值加起來應該超過台股的一半。在他到訪前夕，資本市場似乎提前大漲慶祝了。

台積電盤中創歷史新高1810元，而聯發科一度達1800元，台積電暫時黃金交叉聯發科股價，台達電則維持在1260元附近，受到電力需求被視為突破AI資料中心限制關鍵影響，台達電一路漲上1千元以來，市值已經來到3.25兆元，而鴻海又停滯在224元附近，市值為3.14兆元上下，台達電已經超越鴻海，成為台股市值排名二哥。

台達電市值超過鴻海，成為台股「二哥」

根據28日盤中價格，台股市值前五大分別是台積電（46.9兆）、台達電（3.25兆）、鴻海（3.14兆）、聯發科（2.87兆）、日月光投控（1.38兆）。

台積電也帶動矽光子概念股起漲，波若威大早就亮燈漲停，鎖死在466元，一口氣大漲42元，連續第二天漲停，創下歷史新高，華星光也亮燈漲停在322元，單日大漲29元。

矽光子股價創歷史新高，塑化股悄悄創15個月新高

記憶體股仍為盤面熱門族群，仁寶董事長陳瑞聰在尾牙前記者會上說，預計記憶體要缺到2027年，此言後勁很強，剛從高點回檔整理的記憶體股族群又再度活躍，28日華邦電亮燈漲停、鎖死在127元，旺宏也跟著漲停在83.8元，力積電盤中也大漲8.91％，來到64.8元附近，12點多亮燈漲停在65.4元，南亞科快漲到300元，盤中漲7.04％，來到296.5元。

比較驚喜的來自台塑四寶，台塑盤中一度上漲到52.8元，創2024年10月以來新高價，台化股價同步攻擊，盤中來到43.8元，之後回到42.8元附近整理，也是創15個月以來新高。

