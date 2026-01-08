台積電再爆內鬼！工程師否認竊密 遭求刑8年8月

新竹市 / 綜合報導

台積電洩密案，再查出內鬼！一名離職的陳姓主嫌，涉嫌勾結其他兩名在職工程師，竊取2奈米晶片機密，交付給東京威力科創台灣子公司，陳姓主嫌後來再咬出另一名陳姓工程師也涉嫌竊密，檢方追加起訴。今(8)日上午，在押的陳姓工程師移送法院審理，儘管他否認竊密，遭求刑8年8個月，而主導洩密案的陳姓主嫌，在兩波起訴中，共被求處21年的有期徒刑。

穿著綠色外套，腳踩藍白拖的陳姓工程師，被帶往法院準備開庭。記者VS.陳姓工程師說：「為什麼要洩密，有要認罪嗎。」面對媒體提問，始終不發一語，原本任職於台積電，前途無量的他，如今卻因涉嫌洩密遭到起訴，8日被移審智財法院。

記者VS.陳姓主嫌(2025)說：「是有收錢嗎，為什麼要偷台積電機密啊。」主導洩密案的，就是曾任台積電工程師的陳姓主嫌，他離職後前往東京威力科創任職，卻對前東家動起歪腦筋，找來舊識吳姓及戈姓工程師，竊取2奈米晶片機密技術。

檢方在調查過程中，還在東京威力科創的雲端硬碟中查出，有14奈米以下製程的「機密技術」，陳姓主嫌坦承，是透過另一名陳工程師取得，揪出第四名洩密的內鬼，而東京威力科創的盧姓主管，被檢方發現事後偷刪雲端資料，涉嫌滅證。

3人通通被追加起訴，檢方求處陳姓主嫌7年有期徒刑，否認竊密的陳姓工程師，則是8年8個月，避重就輕的盧姓主管，也被求處1年有期徒刑。

外神通內鬼，企圖竊取「護國神山」關鍵技術，陳姓主嫌在兩波調查中，被求處超過20年的有期徒刑，高檢署也對東京威力科創公司，求處2500萬元罰金，洩密案中是否還有其他內鬼，檢方持續抽絲剝繭。

