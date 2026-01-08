台積電再爆內鬼！ 工程師否認竊密 遭求刑8年8月

新北市 / 綜合報導

台積電爆發洩密案，再查出內鬼！一名離職跳槽到東京威力科創公司的陳姓主嫌，涉嫌勾結其他兩名在職工程師，竊取2奈米晶片機密，檢方調查時在雲端硬碟中發現，還有其他晶片機密也被竊取，陳姓主嫌後續咬出另一名陳姓工程師。8日上午，在押的陳姓工程師移審，但他堅持否認竊密，遭求刑8年8個月，至於主導洩密的陳姓主嫌，兩波起訴共被求處21年。

雙手上銬腳步沉重，陳姓工程師被法警帶出法庭，記者VS.陳姓工程師說：「為什麼要洩密，有要認罪嗎。」原本任職於台積電，前途無量的他，如今卻因洩漏公司機密，身陷囹圄，記者VS.陳姓工程師說：「為什麼要偷台積電機密啊。」

主導洩密案的，就是曾任台積電工程師的陳姓主嫌，他跳槽到東京威力科創升職加薪，卻對前東家動起歪腦筋，檢方在東京威力科創的雲端硬碟中查出，有14奈米以下製程的「機密技術」，陳姓主嫌坦承，是透過另一名陳姓工程師取得，揪出第四名洩密內鬼，而東京威力科創的盧姓主管，偷刪雲端資料3人通通被追加起訴，求處8年8個月到1年不等的有期徒刑。

財經專家汪海華說：「台積電非常重視保密這件事情，(工程師)他們一定都有簽保密條款，(洩密)這個動作就是知法犯法。」目前共有3名台積電工程師，因捲入洩密案遭到羈押，其中與陳姓主嫌是學長學弟關係的吳姓及戈姓工程師，協助竊取2奈米晶片製程機密技術，吳姓工程師還被同事爆料在新竹購入4000萬元房產，資金的來源也是檢方追查重點，涉嫌主導的陳姓主嫌，在兩波起訴中，被求處共21年的有期徒刑。

非本案律師劉奕伶說：「由於涉及到台灣最重要的核心關鍵技術營業秘密，因此檢察官兩次求刑各14年及7年，算是非常重的求刑標準。」高檢署也建請法院，對東京威力科創公司，處以1.2億及2500萬元的罰金，但洩密案是否還有內鬼或藏鏡人，檢方持續抽絲剝繭。

