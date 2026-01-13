台積電再蓋5廠換關稅降至15％？ 經貿辦提「台灣模式」回應了

台美關稅談判傳已經接近達成協議，圖為去年8月行政院副院長鄭麗君（前左）說明關稅談判進度。（本報資料照片）

《紐約時報》報導指出，台美已經接近達成協議，美國對台灣商品進口的關稅稅率，將降到15％，換取台積電擴大在美投資再蓋5座晶圓廠。對此，行政院經貿談判辦公室今（13日）表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

針對台美關稅，行政院經貿辦今上午發出新聞表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

廣告 廣告

經貿談判辦公室表示，在台美第5輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室表示，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我國政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

【看原文連結】