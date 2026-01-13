台積電再蓋5廠換關稅15%？ 3大影響「輸掉的是台灣未來」

紐約時報週一報導指稱，美國接近與台灣達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。（圖：取自台積電官網）

台美關稅談判傳出最新進展，紐約時報報導指稱，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫加碼投資，預計將新建至少5座半導體廠。對此，臉書粉專「政客爽」今（13）日列出台積電外移美國的3大影響，包括「未來戰爭風險恐提高」、「半導體產業鏈外移」、「增加台積電營運負擔、減少利潤空間」，用長期戰略競爭力去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。

「政客爽」發文寫道，護國神山台積電外移美國會造成什麼影響？第一「未來戰爭風險恐提高、國安風險提高」，台灣目前在全球半導體產業的壟斷地位是防止中共武力犯台的「矽盾」，因為一旦開戰將摧毀全球供應鏈，美國與世界各國勢必會想辦法保護台灣。但若台積電在美國亞利桑那州的產能規模擴大至 11 座甚至更多晶圓廠（加上先前承諾的6座），那美國對中華民國領土安全的依賴度可能下降。

「政客爽」接著指出，第二「半導體產業鏈外移」，台積電大規模赴美設廠，會直接或間接造成上下游供應鏈大規模移往美國，意味著最尖端的人才、資本也可能會離開台灣。而台積電在美達到一定規模，相關的封測廠、化學材料供應商也必須跟進，這可能導致台灣本土的產業集群優勢被削弱。第三「增加台積電的營運負擔、減少利潤空間」。

「政客爽」續指，之前科技媒體《Wccftech》報導提到，根據最新統計資訊，美國廠的擴張反而嚴重損害了台積電的利潤，由於人力成本與晶圓折舊成本居高不下，甚至讓晶圓毛利率與台灣本地生產相比，縮水了將近8倍。最後，會影響台積電在台灣進行研發與擴廠的資金動能。用長期戰略競爭力去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。國民黨政府創造的半導體霸主，最後被美國整碗捧去。