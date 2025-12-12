台積電再被要求加碼？美商長：在美投資將超過2000億美元

美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮以來，多次針對特定產業祭出新關稅措施，其中就包含要對半導體課徵關稅，不過若是在美設廠或正在設廠則可獲免，台積電在美投資規模也因此備受關注。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受《CNBC》專訪表示，川普政府會讓台積電把在美投資額提升至2000億美元以上，不過此數字已經遠高於目前投資的1650億美元。

川普過去多次提及晶片產業流向台灣、韓國等地，希望藉由徵收關稅讓晶片技術回流美國，尤其是擁有全球主導權的晶圓代工大廠台積電。根據《CNBC》專訪報導，盧特尼克談到台積電時指出，「當時拜登政府補助台積電約60億美元，結果台積電蓋了價值600億美元的廠房，現在我們覺得這樣不對，後來台積電將投資提高到1600億美元」，他隨後又表示，「我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事」，但他並未說明是否已向台積電提出這項要求。

