台積電再觸新天價1870元 台股飛躍33000點創歷史新高

台股今（10日）在台積電上漲55元，觸及1870元新天價領軍下，指數上漲597.19點，漲幅1.84%，來到33001.81點大關。（資料照片／張哲偉攝）



美股四大指數前一交易日全面收漲，台股今（10日）開盤在台積電（2330）上漲55元，觸及1870元新天價領軍下，指數上漲597.19點，漲幅1.84%，來到33001.81點大關，同樣創下新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到1870元，漲幅3.03％。鴻海（2317）上漲1元至219.5元。聯發科（2454）上漲30元至1860元。廣達（2382）上漲1元來到285元。長榮（2603）上漲1元至187.5元。

美股主要指數前一交易日全面收漲，道瓊工業指數上漲20.2點或0.04％，收50135.87點；標準普爾500指數上漲32.52點或0.47％，收6964.82點；那斯達克指數上漲207.46點或0.9％，收在23238.67點；費城半導體指數上漲113.96點或1.42％，收8162.58點。

