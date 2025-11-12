台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電(230)與世界先進(5347)召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。
台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項。世界先進接著於7時40分召開重大訊息說明記者會，由財務長黃惠蘭說明董事會決議向台積電購買設備的事項。
黃惠蘭表示，向台積電購買的是8吋機器設備，主要供生產用，以因應業務成長需要。世界先進董事會授權董事長方略或依公司制定核決權限辦理後續相關事宜。
