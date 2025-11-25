台積電出手！懷疑「洩漏營業秘密」提告羅唯仁

台積電前研發資深副總經理羅唯仁於今年7月退休後，10月卻傳出跳槽至英特爾，引發營業祕密爭議。台積電已於25日向羅唯仁提告，指控其在離職前疑似索取先進製程資料，且未告知退休後前往英特爾任職的計畫。台積電懷疑羅唯仁可能洩漏公司機密資訊，因此採取法律行動並提出賠償要求，此案可能涉及競業禁止條款違反及營業祕密法相關規定。

台積電指控羅唯仁疑似洩密給英特爾，25日正式提告。（圖／翻攝工研院）

羅唯仁2004年加入台積電，在公司貢獻良多。他於今年7月從台積電退休，並於9月被工研院遴選為第14屆院士，展現其在半導體領域的專業成就。然而，令人意外的是，羅唯仁在10月卻回鍋英特爾擔任執行副總裁一職，此舉引發台積電的高度關注。

台積電表示，羅唯仁於2024年3月調職後，雖已不需管理研發部門，卻仍要求研發部開會，甚至索取研發中或未來規劃的先進製程資料。在羅唯仁7月離職面談時，台積電特別提醒他有關競業義務的規定，但當時羅唯仁表示離職後會到學術機構，並未告知計劃前往英特爾任職。此外，台積電還懷疑羅唯仁可能帶走機密文件，疑似在退休前將超過20箱手寫資料帶離公司。

台積電發布聲明，對前資深副總羅唯仁提告。（圖／台積電）

針對此事，律師徐志明指出，台積電可能依據羅唯仁簽署的競業禁止條款，向他請求巨額違約金。另外，台積電也可主張羅唯仁的行為可能違反營業祕密法，最高可處5年以下有期徒刑。這類規範對於掌握企業核心技術的高階主管都有明確限制，一旦違反不只面臨民事求償，還可能有刑事責任。

對於這起爭議，工研院表示已進入調查階段，目前不便評論。而羅唯仁是否確實有洩漏機密的行為，未來將交由司法機關釐清。

