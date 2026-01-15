台積電利多出盡ADR翻黑？ 陸行之：要抱團取暖小心翼翼了

台積電法說會，董事長魏哲家。廖瑞祥攝



台積電最新法說會報佳音，知名半導體分析師陸行之表示，台積電數字好到不行，雖然有些數字符合預期，但還是像是打了個3分全壘打，不過還記得有幾次週期年初報大喜送紅包，接著就是利多出盡連續下修。

台積電2026年資本支出，揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，帶動台積電美股ADR週四盤前跳漲3.3%，股價再度突破1/13締造的336.16美元高位，不過創高後續翻黑。

陸行之指出，大家就抱團取暖小心翼翼，戰戰兢兢（不是從從容容，游刃有餘）的走一步看一步吧。短期來看，還沒被2奈米及美國廠衝擊到的超高毛利率，上修的長期獲利率，賺的比預期還多的每股自由現金流，整體而言，今年營收有望年增25~30%，每季現金股利將可上看7元。

投信法人表示，台積電上2026年資本支出超出市場預期，表示公司已成功轉化全球AI基建浪潮為實質獲利，預估台股元月多頭行情有望「積」情再起，直接驅動市場資金持續湧向高含積量ETF，預估ETF新一波搶錢潮將持續鎖定高含積量ETF，建議投資人可以掌握「績優」高含積ETF，搶賺台股多頭新升浪「積」不可失。

根據CMoney統計，台股ETF含積量佔4成以上共計14檔，從今年以來績效來看，新光臺灣半導體30(00904)含息報酬率達12.12%表現最好，富邦科技(0052)也有8.47%表現居次，其他高含積ETF包括元大電子(0053)、元大台灣50(0050)、富邦摩台(0057)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)及富邦公司治理(00692)等6檔，年初以來績效表現也漲逾7%，與加權股價指數同期間上漲6.38%相比，今年以來績優高含積量ETF含息表現不俗。

