台積電利多點燃AI行情！台股高檔續攻 相關供應鏈有望再創新高
台積電第3季財報優於預期，第4季展望亦樂觀，這代表台股AI伺服器族群營運動能持續向上，相關個股在拉回整理過後，股價仍有機會再創新高。
台積電（2330）在10月16日的法說會公布今（2025）年第3季財報優於預期，董事長魏哲家持續看好未來2年AI伺服器的需求，並強調公司正努力縮減供需缺口，隔日股價漲多拉回，台股大盤也同步回檔，但很快又再創新高，預期盤勢進入高檔震盪，若有急跌還是要站在買方。
台積電舉行法說會之前，其股價就在外資連續買超之下緩步上漲，各外資券商在法說會前後紛紛調升目標價，其中以匯豐證券的2,050元最高。台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更樂觀，不受海外擴廠影響，主要是因為它近乎獨占先進製程，可適時調漲報價以反應成本的上升。
魏哲家強調，AI需求強勁，根據「客戶的客戶（指美系大型雲端AI資料中心業者）」的反饋，他對於AI需求較3個月前更樂觀，而非AI終端應用也開始復甦，因此將今年美元營收年增率從30%調升至34%～36%。
AI投資持續吸金 泡沫破裂仍言之過早
AI仍是台積電未來成長主軸，股價遲早會突破1,500元，最快明年就有機會挑戰2,000元，這也意謂台股大盤在回檔整理過後，加權指數有機會再創新高。
自2022年底OpenAI的ChatGPT正式上線以來，美系大型資料中心連年擴大資本支出，至今尚未有縮手的跡象。只要這些大咖投入AI基礎建設的資本支出持續增加，輝達（Nvidia）、台積電的營收就會持續成長；投資人目前仍不用太擔心產業泡沫化，而股價泡沫的破裂仍言之過早。
鴻海（2317）是輝達AI GPU伺服器最大組裝代工廠，並積極投入AI基礎建設，從價量技術型態來看，股價有望緩步挑戰300元。董事長劉揚偉表示，AI需求正從ANI（狹義AI）走向AGI（通用AI），未來將邁向ASI（超級AI），AI模型也從對話式發展到AI代理、物理AI，需要龐大算力，目前仍在早期階段。
包括企業、個人與政府，都需要AI算力以提升生產力與競爭力。對OpenAI、Google、微軟（MicroSoft）、META、亞馬遜、甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）等科技巨頭來說，即便AI算力的投資目前僅帶來營收成長，尚未開始貢獻獲利，還是要持續擴大投資，以免落後於競爭對手；美中領導人也很清楚，這場賽局攸關國防戰力，絕對「輸不得」。
以OpenAI為例，今年截至10月上旬，它已簽下約1兆美元（約台幣30兆元）的算力資源合約，遠超越其營收，這一度引發外界懷疑它是否能籌措足夠資金履約。不過，這個疑慮已逐漸消散，因OpenAI簽約對象是資金充沛的科技巨頭，財務上可獲支持，像輝達就投資1千億美元入股OpenAI，而OpenAI就用這筆資金購買或租賃輝達的AI晶片、伺服器。
AI算力跳躍式提升 帶動材料與電源等商機
隨著輝達AI算力與伺服器規格跳躍式升級，印刷電路板（PCB）材料、電源管理、散熱的規格也要跟著升級，主要受惠廠商包括：台光電（2383）、台燿（6274）、金居（8358）；台達電（2308）、光寶科（2301）；高力（8996）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）。
銅箔基板（CCL）是PCB關鍵材料，台燿在國內CCL的產業地位僅次於龍頭台光電。台光電股價大漲突破千元之後，傳出被中國同業搶單，先前大買的投信反手賣超，股價跌破季線；台燿因傳出接獲亞馬遜雲端資料中心新訂單，下半年營收可望加速成長，300多元的股價基期相對較低，吸引法人加碼。
AI伺服器採用高階銅箔，規格持續升級，金居受惠高階銅箔出貨成長，今年獲利明顯轉佳，法人預估下半年營運優於上半年，明年高階新產品放量出貨將帶動營運大爆發。金居9月合併營收6.71億元，月增1.4%、年增15.3%，自結單月每股稅後盈餘0.42元，年增高達90.9%。
AI算力很耗電，輝達為了降低電力浪費，大幅提高AI伺服器電源系統的電壓，為電源供應器大廠台達電、光寶科帶來巨大新商機。隨著電源供應器龍頭台達電股價突破千元，在國內位居老二、股價基期較低的光寶科仍有向上比價空間。
美中都積極投入AI基礎建設（資料中心）拼算力，電力需求可望爆增，散熱需求也將大增，高力是國內上市櫃公司當中，唯一通吃AI電力與液冷散熱兩大商機的廠商。
美商Bloom Energy的燃料電池屬於乾淨能源（以天然氣、沼氣或氫氣為燃料），該公司已接獲Oracle等美系AI資料中心業者大訂單，而高力長期為Bloom Energy代工燃料電池反應盒，未來幾年業績將加速成長。
太陽能、風電發電量很不穩定，燃料電池發電量則很穩定，可依照客戶需求量身訂做，且可以在6至9個月內建置完成，加上發電成本越來越低，因此受到AI資料中心業者青睞。
高力第3季營17.88億元，創單季歷史新高；今年前3季累積營收42.9億元、年增42.62%，已超越2024全年營收，法人預估今年營收及獲利可望創新高。
中國稀土禁令衝擊有限 美盼川習會化解僵局
近期中國商務部突然宣布，對於中國稀土含量0.1%以上的稀土產品、設備實施全面出口管制（須申請出口許可），預計12月1日開始實施，引發美方強烈反彈，川普表示若中國一意孤行，美國將加徵中國產品進口關稅100%，一度引發美股、台股大跌，但川普後來態度放軟，他期待在10月底亞太經合會（APEC）跟習近平會面，尋求妥協方案。
全球9成以上稀土都產自中國，或是由中國精煉，這項「史上最嚴稀土禁令」一旦實施，全球的半導體及軍工供應鏈將面臨不同程度的衝擊，連艾司摩爾（ASML）的EUV半導體先進製程設備出貨也會受到影響，不過短期影響有限，因國內廠商多已囤貨6～12個月。
美國、澳洲、加拿大等國政府已將稀土供應鏈本土化視為國家安全戰略，政府通過補貼、國防採購等方式，積極扶植國內稀土開採與加工企業。不過，非紅供應鏈目前產能仍然很有限，且成本較高。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
快訊／AI賺翻！鴻海前11月狂撈7.2兆 雲端機櫃賣瘋了
鴻海精密工業股份有限公司（2317）今（5）日公布2025年11月營收為新台幣8,443億元，雖較10月略減5.74%，但年增幅達25.53%，創下歷年同期最高紀錄（次高為2020年11月的6,814億元）。累計2025年前11月合併營收則達7兆2,369億元，較去年同期成長16.63%，同樣改寫歷年同期新高紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 1
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI顛覆辦公市場！全球科技業傳統辦公室恐將逐漸Out
隨著人工智慧AI已成為新一輪產業競爭的核心力，加上AI及量子計劃推高能耗，AI浪潮正迅速顛覆辦公市場！仲量聯行JLL今（5）日最新公布的研究報告指出，全球科技業在規劃2025年與2026年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與AI相關，牽動辦公空間新趨勢，未來三至五年將聚焦四大轉型趨勢，包括學習型工作場所、創新驅動投資、以人為為本的協作空間、能源效率成為設計核心，未來ABW（Activity Based Working，活動導向工作模式）辦公室將大崛起，傳統辦公室恐將逐漸Out！中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》F4電子領軍推升大盤！記憶體、玻纖布缺貨漲價成焦點
[Newtalk新聞] 台股今天(5日)開紅小漲27點，最高來到27832點。上櫃與電子揚升。金融類股下挫。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲5元、來到1450元。鴻海漲2元、來到230元。廣達漲2.5元、來到297元。聯發科漲35元、來到1440元。台達電漲1元、來到1000元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天收27795點，成交量3883億元，支撐20日均27385。量縮原因：靜待FED降息與待輝達上攻。 以下是葉俊敏盤點市場聚焦族群個股與產業動向：中小型股、題材股(銅價、散裝運價、機器人)、營收題材、法說。 散裝：裕民、台航。 銅：第一銅、華榮。 機器人：所羅門、達明。 創見：11月營收年增146%。 至上：11月營收年增81% 創新高。 邁科：11月營收年增111% 同期新高。 IET-KY與光聖換股結盟：以增資發行新股方式；換股比例為每 5.1 股IET-KY換發1股光聖。 缺貨漲價關鍵報告：記憶體與玻纖布 南亞科：DRAM每月6萬片 2026成DDR4全球最大廠。 華邦電：DRAM每月2.5萬片 Flash每月4萬片(其中NAND1.5萬片) 。 群聯：NAND Flas新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話