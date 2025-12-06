台積電利多點燃AI行情！台股高檔續攻 相關供應鏈有望再創新高

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

台積電第3季財報優於預期，第4季展望亦樂觀，這代表台股AI伺服器族群營運動能持續向上，相關個股在拉回整理過後，股價仍有機會再創新高。

台積電（2330）在10月16日的法說會公布今（2025）年第3季財報優於預期，董事長魏哲家持續看好未來2年AI伺服器的需求，並強調公司正努力縮減供需缺口，隔日股價漲多拉回，台股大盤也同步回檔，但很快又再創新高，預期盤勢進入高檔震盪，若有急跌還是要站在買方。

廣告 廣告

台積電舉行法說會之前，其股價就在外資連續買超之下緩步上漲，各外資券商在法說會前後紛紛調升目標價，其中以匯豐證券的2,050元最高。台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更樂觀，不受海外擴廠影響，主要是因為它近乎獨占先進製程，可適時調漲報價以反應成本的上升。

魏哲家強調，AI需求強勁，根據「客戶的客戶（指美系大型雲端AI資料中心業者）」的反饋，他對於AI需求較3個月前更樂觀，而非AI終端應用也開始復甦，因此將今年美元營收年增率從30%調升至34%～36%。

AI投資持續吸金 泡沫破裂仍言之過早

AI仍是台積電未來成長主軸，股價遲早會突破1,500元，最快明年就有機會挑戰2,000元，這也意謂台股大盤在回檔整理過後，加權指數有機會再創新高。

自2022年底OpenAI的ChatGPT正式上線以來，美系大型資料中心連年擴大資本支出，至今尚未有縮手的跡象。只要這些大咖投入AI基礎建設的資本支出持續增加，輝達（Nvidia）、台積電的營收就會持續成長；投資人目前仍不用太擔心產業泡沫化，而股價泡沫的破裂仍言之過早。

鴻海（2317）是輝達AI GPU伺服器最大組裝代工廠，並積極投入AI基礎建設，從價量技術型態來看，股價有望緩步挑戰300元。董事長劉揚偉表示，AI需求正從ANI（狹義AI）走向AGI（通用AI），未來將邁向ASI（超級AI），AI模型也從對話式發展到AI代理、物理AI，需要龐大算力，目前仍在早期階段。

包括企業、個人與政府，都需要AI算力以提升生產力與競爭力。對OpenAI、Google、微軟（MicroSoft）、META、亞馬遜、甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）等科技巨頭來說，即便AI算力的投資目前僅帶來營收成長，尚未開始貢獻獲利，還是要持續擴大投資，以免落後於競爭對手；美中領導人也很清楚，這場賽局攸關國防戰力，絕對「輸不得」。

以OpenAI為例，今年截至10月上旬，它已簽下約1兆美元（約台幣30兆元）的算力資源合約，遠超越其營收，這一度引發外界懷疑它是否能籌措足夠資金履約。不過，這個疑慮已逐漸消散，因OpenAI簽約對象是資金充沛的科技巨頭，財務上可獲支持，像輝達就投資1千億美元入股OpenAI，而OpenAI就用這筆資金購買或租賃輝達的AI晶片、伺服器。

20251104-059.png

AI算力跳躍式提升 帶動材料與電源等商機

隨著輝達AI算力與伺服器規格跳躍式升級，印刷電路板（PCB）材料、電源管理、散熱的規格也要跟著升級，主要受惠廠商包括：台光電（2383）、台燿（6274）、金居（8358）；台達電（2308）、光寶科（2301）；高力（8996）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）。

銅箔基板（CCL）是PCB關鍵材料，台燿在國內CCL的產業地位僅次於龍頭台光電。台光電股價大漲突破千元之後，傳出被中國同業搶單，先前大買的投信反手賣超，股價跌破季線；台燿因傳出接獲亞馬遜雲端資料中心新訂單，下半年營收可望加速成長，300多元的股價基期相對較低，吸引法人加碼。

AI伺服器採用高階銅箔，規格持續升級，金居受惠高階銅箔出貨成長，今年獲利明顯轉佳，法人預估下半年營運優於上半年，明年高階新產品放量出貨將帶動營運大爆發。金居9月合併營收6.71億元，月增1.4%、年增15.3%，自結單月每股稅後盈餘0.42元，年增高達90.9%。

AI算力很耗電，輝達為了降低電力浪費，大幅提高AI伺服器電源系統的電壓，為電源供應器大廠台達電、光寶科帶來巨大新商機。隨著電源供應器龍頭台達電股價突破千元，在國內位居老二、股價基期較低的光寶科仍有向上比價空間。

美中都積極投入AI基礎建設（資料中心）拼算力，電力需求可望爆增，散熱需求也將大增，高力是國內上市櫃公司當中，唯一通吃AI電力與液冷散熱兩大商機的廠商。

美商Bloom Energy的燃料電池屬於乾淨能源（以天然氣、沼氣或氫氣為燃料），該公司已接獲Oracle等美系AI資料中心業者大訂單，而高力長期為Bloom Energy代工燃料電池反應盒，未來幾年業績將加速成長。

太陽能、風電發電量很不穩定，燃料電池發電量則很穩定，可依照客戶需求量身訂做，且可以在6至9個月內建置完成，加上發電成本越來越低，因此受到AI資料中心業者青睞。

高力第3季營17.88億元，創單季歷史新高；今年前3季累積營收42.9億元、年增42.62%，已超越2024全年營收，法人預估今年營收及獲利可望創新高。

中國稀土禁令衝擊有限 美盼川習會化解僵局

近期中國商務部突然宣布，對於中國稀土含量0.1%以上的稀土產品、設備實施全面出口管制（須申請出口許可），預計12月1日開始實施，引發美方強烈反彈，川普表示若中國一意孤行，美國將加徵中國產品進口關稅100%，一度引發美股、台股大跌，但川普後來態度放軟，他期待在10月底亞太經合會（APEC）跟習近平會面，尋求妥協方案。

全球9成以上稀土都產自中國，或是由中國精煉，這項「史上最嚴稀土禁令」一旦實施，全球的半導體及軍工供應鏈將面臨不同程度的衝擊，連艾司摩爾（ASML）的EUV半導體先進製程設備出貨也會受到影響，不過短期影響有限，因國內廠商多已囤貨6～12個月。

美國、澳洲、加拿大等國政府已將稀土供應鏈本土化視為國家安全戰略，政府通過補貼、國防採購等方式，積極扶植國內稀土開採與加工企業。不過，非紅供應鏈目前產能仍然很有限，且成本較高。

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動