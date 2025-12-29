台積電刷新1530元天價！市值衝破39兆 帶動台股再創歷史新高

「護國神山」台積電早盤以1,515元開出後，盤中股價一路勢如破竹，最高衝上1,530元。

全球AI需求持續井噴，素有「護國神山」之稱的台積電（2330）於今（29日）再度展現市場霸主氣勢。受惠於先進製程產能供不應求，加上市場傳出長期漲價策略的利多消息，台積電早盤以1,515元開出後，盤中股價一路勢如破竹，最高衝上1,530元，再度改寫歷史新天價，單日市值攀升至39.67兆元，直逼40兆元大關，並貢獻大盤約160點的漲幅。

這波強勁的漲勢主要源於市場對台積電未來營運的高度信心。業界近期盛傳，台積電為了反映日益墊高的生產成本並釐清客戶端的真實需求，已展開結構性調價溝通，計畫自2026年起至2029年連續4年調升先進製程報價。首波新報價預計於2026年元旦生效，漲幅落在3%至10%之間。儘管台積電一貫維持「不評論價格」的立場，但法人認為，此舉顯示台積電在高效能運算時代擁有絕對的議價主導權，不僅有望挹注明年首季業績挑戰「歷年最旺第一季」，全年營收也極可能再創歷史新高。

除了價格端傳出利多，台積電在技術領先與投資力道上亦未見鬆動。隨著2奈米製程進展順利及下一代A16製程蓄勢待發，法人預估台積電2026年資本支出將維持在420億至450億美元的歷史高檔區間。研究機構指出，在全球半導體產業資本支出普遍疲軟的背景下，台積電的大手筆投資幾乎支撐了整個產業的成長曲線。台積電預計將於2026年1月15日召開法人說明會，屆時公布的2025年第四季財報及未來業績展望，勢必成為全球半導體產業的關鍵風向球。

在台積電領頭衝鋒下，台北股市今日同步寫下輝煌紀錄。大盤開盤即上漲逾百點，隨後在買盤湧入下衝至28,826.86點，創下歷史新高，劍指29,000點大關。權值股表現同樣亮眼，鴻海（2317）盤中一度來到233元，漲幅超過3%，聯發科（2454）與台達電（2308）亦同步走強。在AI軍備競賽未見熄火的態勢下，台積電憑藉技術實力與穩健的長期規劃，正引領台股航向百兆市值的新里程碑。

