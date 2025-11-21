台積電前副總投英特爾被爆洩密！陳立武否認

▲台積電前資深副總羅唯仁回鍋英特爾擔任研發副總，外傳羅唯仁疑似攜帶2奈米先進製程技術機密「帶槍投靠」，對此，英特爾執行長陳立武駁斥稱這些說法都是謠言。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電前資深副總羅唯仁回鍋英特爾擔任研發副總，外傳羅唯仁疑似攜帶2奈米先進製程技術機密「帶槍投靠」，對此，英特爾執行長陳立武駁斥稱這些說法都是謠言，強調英特爾尊重智慧財產權。

羅唯仁今年7月退休，10月底宣布回鍋老東家英特爾擔任研發副總，有說法稱羅唯仁在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。

不過，台積電並未回應這些傳聞。而根據《彭博》報導，陳立武20日在加州出席美國半導體產業協會（SIA）活動時，在場邊接受《彭博》訪問時澄清表示，「這只是謠言和揣測，沒有任何根據。我們尊重智慧財產權」。

對於羅唯仁遭控洩漏商業機密一案，我國經濟部長龔明鑫曾表示，經濟部已經派員掌握，並證實高檢署已啟動調查，將釐清事情真相，以確認是否觸及國安法。至於其他部分，則會尊重台積電的處理。

