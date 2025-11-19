台積電前副總羅唯仁傳帶走先進製程機密資料 高檢分案偵辦

台積電前副總羅唯仁今年7月底退休，傳出回鍋英特爾執掌研發部門。媒體18日報導指稱，羅唯仁退休前爆出動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。台灣高等檢察署智財分署已分案偵辦，釐清是否涉及不法情事。

根據自由時報報導，羅唯仁7月底退休後，10月底便回鍋老東家、也是台積電競爭對手英特爾擔任研發副總，震撼半導體業界。羅唯仁掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，攸關英特爾最需要提升的生產良率。

廣告 廣告

報導指出，業界盛傳羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，是否比照先前涉嫌竊取國家核心關鍵技術的工程師依違反國安法辦理，仍待觀察。

經濟部長龔明鑫18日回應，有請經濟部同仁了解狀況，實際情況由台積電對外說明。據了解，台積電目前還在蒐證階段未提出告訴，但因案件非常敏感，高檢署智財分署因此主動剪報分他字案蒐證，不排除比照前案朝《國安法》方向偵辦。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。