台積電前副總羅唯仁傳帶走先進製程機密？經長：涉國安等三層次
龔明鑫：當初對羅唯仁印象不錯 現在有點意料之外
台積電前資深副總經理羅唯仁，傳出退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料？經濟部長龔明鑫今天表示，政府關切國家安全利益等三個層次的影響，經濟部會配合高檢署說明核心關鍵技術管制方式，是否涉及國安法，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。龔明鑫提到，過去擔任台積電董事時有見過羅唯仁，當初印象不錯，現在「有點意料之外」。
根據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但退休前動用高階主管職權，要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作。業界也傳出羅唯仁已於10月底赴老東家英特爾任職。
對於台積電高度機密資料可能外洩疑雲，龔明鑫昨天表示，已派員了解實際狀況；台灣高檢署昨天也宣布，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。
龔明鑫今天出席立法院經濟委員會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」進行報告，並備質詢。
龔明鑫會前接受媒體訪問表示，針對此事政府關心三個層次，包括國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失。
首先，國家安全層次部分，高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術管制方式，檢視是否有涉及國安法的疑慮。
企業個別利益方面，會充分尊重台積電是否要提出營業祕密訴訟，若廠商需要會予以協助。
至於整體產業利益部分，經濟部會密切觀察此情況是否損及台灣半導體產業生態鏈，甚至是客戶關係，持續注意情勢發展。
媒體追問，關鍵技術外流的防範措施是否已做到滴水不漏？龔明鑫回應，已建立相關機制，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。
台積電前高層疑帶走先進製程機密事宜也引發立委關切。龔明鑫備詢時指出，核心關鍵關鍵技術是由經濟部訂定，會充分向高檢署說明；至於是什麼資料被帶走，是否為營業祕密，要由台積電認定，經濟部則是認定被帶走的相關技術是否為國家關鍵技術。
國民黨立委張嘉郡詢問，是否認識羅唯仁及其人品事宜。龔明鑫表示，以前當台積電董事有見過面，「當初覺得還不錯」，現在「有點意料之外」。
張嘉郡提到，台積電掌管研發資深副總退休馬上到對家上班，竟無競業條款、旋轉門條款？龔明鑫說，理論上競業條款需事先簽署，不能到其他地方任職。
