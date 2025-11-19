台積電前副總羅唯仁涉洩2奈米機密 童子賢曝「更大的風險」

童子賢認為，台積電不會因某一位工程師的資料外流就出現關鍵性損害。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕前台積電(2330)資深副總羅唯仁遭爆料帶走2奈米先進製程資訊、回任英特爾，引發外界關注機密外流風險。和碩(4938)董事長童子賢今天受訪表示，雖然並不清楚個案細節，但台積電組織韌性極強，不會因單一工程師的跳槽而受重傷，需要注意的更大風險是整組人才外流。

童子賢指出，他第一時間也是從媒體得知此事，但以他對半導體產業的觀察，台積電不會因某一位工程師的資料外流就出現關鍵性損害。畢竟台灣科技產業對資訊安全與智慧財產保護相當熟練，企業也早已建立完備體制，不至於因一個人而造成體質動搖。

童子賢進一步分析，三星與英特爾的整體製程架構，本質上和台積電累積數十年的模式完全不同。三星與英特爾偏向垂直整合，是先有自家產品，再調整工廠製程；反觀台積電的強項是「一次服務眾多客戶」，能夠依照不同客戶的設計與需求進行大量微調。「台積電有能力同時應付五個大客戶、三十個中型客戶、一百個小客戶，製程參數因應不同產品而fine-tune(微調)，良率仍然維持很高，這是其他公司做不到的。」

童子賢認為，在這種結構下，就算有人帶走部分製程參數或調整筆記，對其他公司仍僅具「參考」效果，無法直接移植。不同公司的流程配置、生產順序與設備安排本來就不一樣，甚至連工廠的整體規劃與操作文化都存在差異，光靠參數並不足以重建台積電的製程能力，「不太可能直接複製」。

童子賢也補充，不論是三星、日本供應鏈或美國英特爾，各家公司都有自己的製程配方與產品特性，不會完全與台積電重疊，因此技術外流的影響也不會像市場想像得那麼直接。更值得關注的反而是是否存在「整組團隊流失」的風險，若只是個人離職，對整體競爭力的傷害有限。

童子賢最後強調，台積電作為全球半導體製造龍頭，之所以能維持領先地位，不是因為單一數據或配方，而是累積數十年的系統能力、管理邏輯與生產文化。他重申，相信台積電已經具備相當的韌性，不會因為一個人的跳槽而受到根本性影響。

