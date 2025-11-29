台積電前副總羅唯仁父執輩一家出4個國軍將領 其中一人回中國當政協委員

台積電前資深副總經理羅唯仁的父親是台灣省警務處長羅揚鞭，有媒體誤植他的照片，根據內政部網站上和中國文化大學官方網頁，羅揚鞭外貌出眾，ㄟ字眉。（圖片來源／翻攝內政部及文化大學網頁）

台積電前資深副總經理羅唯仁疑似攜帶2奈米機密文件「帶槍投靠」英特爾事件震驚國內，意外讓網友發現他家世顯赫，竟是台灣省警務處長羅揚鞭之子，巧合的是，羅唯仁的父執輩中不但有四位國軍將領，藩瀛、瓚瀛、鵬瀛、揚鞭，其中一位也在年老時「帶槍投靠」中共。

羅唯仁家族是湖南邵陽人，父親羅揚鞭，因兒子而引起外界注意的羅揚鞭，照片還被媒體誤植，內政部一張「警政署署長兼臺灣省警務處處長周菊村與舊任臺灣省警務處處長羅揚鞭在臺灣省警務處大禮堂舉行交接典禮」照片，和中國文化大學中山樓周邊園區網頁上的羅揚鞭，才是同一人，外貌和媒體誤植的羅揚鞭差異頗大，羅是ㄟ字眉、雙眼皮，變成了八字眉三角眼，該將軍另有其人，曾和郝伯村出現在同一張照片中。

羅揚鞭因羅唯仁案被關注，照片被媒體誤植

羅揚鞭官拜中將，為黃埔軍校第十一期第一總隊工兵隊第十四教授班。抗日戰爭期間，1939年參加豫西鄂北會戰，1940年參加棗宜會戰等，1949年國民政府戰敗撤退來台灣，他跟著到台灣任第96師師長，1952年任46師師長， 1961年升任第9軍軍長，升中將，後任第1軍中將軍長、金防部副司令，當過政戰學校校長、憲兵司令部司令。

羅揚鞭1968年9月任臺灣省警務處長暨臺北市警察局局長，1969年和電影《雷洛》裡面真實人物香港探長呂樂見面，1972年7月任臺灣地區憲兵司令。1974年1月在台北病逝。中國的出版物《民國人物小傳》第二冊對其有專題人物介紹。

湖南鐵塘羅氏一族，出了四個國民黨將軍

羅唯仁的家族為鐵塘羅氏的一支，于湖南中南部邵陽、祁陽（祁東）、衡陽地區的一支羅氏族群，他的祖父羅可聲，值得一提的是，羅唯仁不只父親羅揚鞭戎馬生涯，羅揚鞭的同輩或父親一代（正確年齡仍須考證）也出了三個將軍，分別是官拜中將的羅藩瀛、羅瓚瀛和羅鵬瀛都是少將，藩瀛、瓚瀛、鵬瀛和揚鞭，一門出了四個將軍。

這裡面年紀最大的羅藩瀛不是黃埔系統，而是出身保定陸軍官校第三期（白崇禧也出身保定），屬於湖南軍閥何健部下，在中共的一些紀錄中他被列為何健10大將，很能打，1930年參與中原大戰，一路以來戰功顯赫，被授予中將軍階，但第二次長沙戰爭，第47旅被共產黨軍隊全部殲滅，羅藩瀛背了黑鍋，從此調任高級參謀，等於是坐冷板凳，直到1942年過世。

因為羅藩瀛跟著何健和共產黨打仗，因此中共方面有關一些他的記載，內容也提到「羅藩瀛的五弟和七弟也都是蔣軍少將，四弟長子（羅揚鞭）也是蔣軍中將，倒不失為顯赫一族。」

羅藩瀛為軍閥何健旗下10大將領，弟弟羅瓚瀛晚年投共

羅瓚瀛又名羅園仙，年輕時曾在黃埔軍校任教，後參加北伐軍。據羅藩瀛之子羅德雄介紹，抗戰期間，羅園仙隨部隊在鄂西北堅持抗戰。1948年冬，被安排在湖南省政府參議室工作，國民政府敗逃，他跟著到台灣。

但羅瓚瀛在蔣中正死後多年，1982年，台灣發生震驚社會的李師科持槍搶劫銀行案，羅瓚瀛在那一年「背叛」了蔣委員長，根據中國那邊的報導，「1982年，羅園仙衝破重重阻力，回到闊別30多年的故鄉，定居合肥，先後任合肥市政協第七、八屆副主席，合肥市祖國統一委員會副主任」。

羅德雄說，「我六叔晚年最關心的事情就是祖國的和平統一大業。在他的幫助下，許多臺灣及海外的親友紛紛踏上回鄉探親之路。」不知真有如此，還是誇大其辭，因為究竟該叫五叔還是六叔，也不確定，但是在那邊的紀錄，合肥市政協第七、八屆副主席，確實有羅園仙，但他去合肥時候年紀已大，早無軍職，倒不算是「帶槍投靠」了。

羅鵬瀛備受重用，墓碑上還有蔣中正提字

羅德雄說，「1988年9月，羅園仙與世長辭，在追悼會上，合肥市統戰部獻上挽聯：北伐抗日戎馬生涯為民族，毅然回歸熱愛祖國促統一。」

相較於藩瀛，瓚瀛，羅鵬瀛（字萬里）比較有紀錄的不是打共產黨，而是打中日戰爭，死後葬在台灣，還有蔣中正的提字，在台灣這邊的紀錄也較多。

羅鵬瀛和羅揚鞭都是黃埔軍校出身，已經不算在湘軍的軍閥之下，羅鵬瀛黃埔第6期，1940年任國民革命軍16師48團上校團長，因為抗戰有功，後升任旅長、師長、副軍長，1945年到福建擔任指揮官後升少將，1949年撤離來台之後，擔任過反共復國軍東引的少將指揮官、陸軍第十軍副軍長，陸軍第三軍少將副軍長，民國62年2月21日病逝，夫人到了民國102年3月才病逝。

