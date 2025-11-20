台積電前副總羅唯仁疑洩密跳槽 前工程師：牽扯台美關係棘手

前台積電技術研發資深副總羅唯仁，疑似帶走機密資料跳槽到英特爾，引發熱議。前台積電工程師坦言，美國總統川普（Donald Trump）大力支持英特爾，導致此事在處理上相當棘手，也有專家分析，要是羅唯仁跳槽，提升英特爾產品良率，可能影響台積電日後定價和領先地位。對此，經濟部長龔明鑫再表態，如果涉及國家關鍵核心技術，會依國安法提起公訴。

羅唯仁任職台積電時相當低調，如今退休轉換跑道，是不是帶走先進製程機密資料回鍋英特爾，外界都相當好奇。有知情人士表示，羅唯仁是因為無法如願在台積電更上層樓，認為被虧待才到英特爾任職。前台積電工程師曾獻瑩更坦言，這件事處理起來很棘手，因為台積電的大客戶輝達也投資英特爾，加上川普相當支持英特爾，所以台積電出手要特別謹慎，不太可能像過去對工程師一樣直接提告。

若國家關鍵技術外流 龔明鑫：將依國安法提公訴

受到消息面影響，台積電股價週二、週三一共下跌50元，跌幅3.46%，不過週四受惠前一日美股大漲，盤中一度狂漲65塊，飆上1460元。國科會主委吳誠文指出，若關鍵技術攸關營業秘密，會依國安法加重刑責。經濟部長龔明鑫也表示，台灣半導體的生態體系非常扎實完整，某一個人拿走某些資料是否就能被破壞，也持續在觀察當中，如果涉及國家關鍵核心技術，就拉高至國安法位階提起公訴，這也是高檢署會主動調查的原因。

若助英特爾改善良率 專家：恐將影響台積電定價

有外媒分析，兩家先進製程技術大不同，技術方面很難給英特爾帶來很大幫助，但也有人認為，英特爾可藉此了解台積電專有技術，更可能縮短追上台積電的時間，恐怕會衝擊全球晶片定價和領先地位。財經專家指出，對英特爾節點良率的提升有沒有可能有幫助，良率改善後，對台積電未來在客戶的報價上，就可能會產生壓力。而如今羅唯仁案消息紛亂疑點重重，也再度考驗護國神山的危機處理。

廣告 廣告

台北／葉宣婕、張信智 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

羅唯仁攜台積電機密赴英特爾？ 國發會：1年前調離核心職務

輝達財報炸裂帶動 台股收盤大漲846.24點！ 成史上第2大漲點

輝達財報亮眼！台股早盤狂飆逾900點 台積電大漲65元