台積電前副總退休「投靠」英特爾 高檢署主動分他字案偵辦

羅唯仁今年7月從台積電退休，10月底入職英特爾。（資料畫面）

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，於今年7月退休後，旋即在10月轉投老東家、台積電主要競爭對手英特爾，擔任研發副總。業界傳出，羅唯仁被指控在離職前，利用其高階職權，獲取並帶走大量關於台積電2奈米、A16、A14等最尖端製程技術的相關機密資料，疑似「帶槍投靠」，引起台積電再度陷入內鬼風暴。

由於此案涉及台灣半導體產業的核心競爭力與國家安全，台灣高等檢察署智慧財產分署已主動介入，在台積電尚未向檢方提告前，即完成分案並展開偵辦程序，將此案列為「他字案」進行調查，以釐清羅唯仁的行為是否觸犯《國家安全法》或《營業秘密法》等情事。經濟部長龔明鑫對此事件也公開表示，已派員了解狀況。

據了解，台積電正在積極蒐證，爭議焦點在於外傳羅唯仁退休前，曾要求下屬影印大量所帶走的資料2奈米以下的機密數據，並請幕僚協助打包的「20箱手寫稿資料」。不過，英特爾內部人士否認「帶槍投靠」是企業文化，並研判羅唯仁帶的應是其平常所做的筆記，而非公司機密。此外，羅唯仁在離職時，外傳並未簽署競業禁止合約，但台積電未對外證實。

據悉，羅唯仁擁有美國籍，在台積電任職超過21年，是協助台積電突破10奈米製程瓶頸的「夜鷹計畫」推手，並獲得創辦人張忠謀頒發最高榮譽「TSMC Medal of Honor」，對公司貢獻良多。而此案發生於台積電前工程師陳力銘、吳秉毅、戈一平因竊取「蝕刻機台」參數配方，遭檢方依違反《國安法》等罪嫌起訴並求處重刑之後，使羅唯仁案更加受到外界關注。





