台積電前大將疑帶槍投靠英特爾 龔明鑫坦言「確實意外」：對羅唯仁印象不錯

台積電再傳洩密，經濟部長龔明鑫今（19）日出席立法院經濟委員會受訪時表示，疑似洩密事件必須從「國家安全」、「台灣半導體整體產業利益」與「台積電個別權益」三方面同步檢視。

龔明鑫指出，涉及國安的部分必須嚴肅看待，任何先進製程資料若外流，都可能危及國家科技實力；而在產業利益方面，則需觀察是否可能動搖全球客戶對台灣供應鏈的信任；至於是否進行營業秘密或民、刑事告訴，則由台積電自行判斷，經濟部會在企業提出需求時提供協助。

台積電再度傳出洩密，竟是已離職高層羅唯仁涉在退休前利用高階主管權限，要求部屬替他準備並影印大量2奈米、A16、A14等最先進製程的研發資料，疑似將機密帶離公司，並在10月底隨即轉任競爭對手英特爾（Intel）研發副總，更讓事件迅速升高為國安級議題。

立委張嘉郡詢問，龔明鑫是否曾與羅唯仁接觸、如何評價其人品？龔明鑫說，過去擔任國發會主委時，因兼任台積電法人董事，確實與羅唯仁有業務往來，「當初覺得還不錯」，如今傳出疑似洩密情況，「確實有點意料之外」。

張嘉郡並指出，羅唯仁9月才獲選工研院院士，卻在退休後立即加入競爭對手，未受到競業條款限制，引發外界不安。對此龔明鑫回應，競業規範屬企業內部制度，詳細狀況應由台積電說明，政府則會關注是否涉及國家安全層面的法律問題。

立委謝衣鳳詢問，依照2022年《國家安全法》納入的商業間諜與國家核心關鍵技術項目，羅唯仁是否涉及其中？龔明鑫回應，哪些資料屬於台積電的營業秘密、哪些屬核心關鍵技術，必須由企業先行鑑定；在未獲得台積電正式確認前，政府不會逾越企業判定，「怎麼樣的秘密洩漏出去也是秘密，要尊重台積電的判定。」

