台積電前工程師憂全民埋單

美國商務部15日宣布，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15％，且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，但商務部長盧特尼克稱，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40％轉移至美國本土。

台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩16日表示，此舉恐怕要將整個半導體產業鏈搬到美國去，也憂心中小企業赴美投資，相關審查機制與風險承擔尚未釐清，若透過融資擔保推動企業赴美投資，一旦血本無歸，最終恐演變為全民承擔損失的隱憂。

曾獻瑩表示，台美關稅談判結果相當令人擔心，第一個是投資的金額過於龐大，16兆新台幣相當於台北市1年預算的80倍，北市可用80年；第二個是整個半導體產業鏈，恐怕整個被搬到美國去，未來出得起錢的大廠商就會自己出錢，總共要負擔新台幣8兆元，另外8兆元就是由銀行來融資擔保。

曾獻瑩說，出不起錢的中小企業供應鏈商，就由融資擔保拿到金錢投資美國，那審查的標準為何？以後會不會出現小吃店投資美國的情況發生？所有的風險由誰承擔？

曾獻瑩指出，如果最後血本無歸，是否將由公股銀行承擔損失、認列呆帳？認列呆帳後是否又轉由全民承擔？這些都是必須審慎評估的未知風險，令人擔心。