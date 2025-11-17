台積電前採購副總李文如傳轉戰輝達！不惜棄三千萬元股票也要跳槽 業界這樣分析

台積電前採購副總李文如今日傳出將轉戰輝達。（翻攝自台積電官網）

沉寂約四個月的時任台積電最年輕副總李文如最終動向出爐，市場傳出她將轉戰輝達，不過並非是像先前傳出的擔任輝達台灣區總經理，而是擔任輝達企業級用戶相關的WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁，並將在明天報到。

今年七月，當時台積電最年輕副總李文如傳出已經離開台積電，而這時也是輝達台灣區總經理邱麗孟退休，讓業界傳出她可能到輝達接任台灣區總經理，四個月後，業界再度傳出她確實會去輝達就職，不過並非擔任台灣區總經理，而是擔任輝達企業級用戶相關的WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁。

廣告 廣告

李文如在2022年加入台積電，擔任資材管理資深處長，並於2024年董事會上通過升為台積電採購副總經理，成為出現在台積電經營團隊頁面上的「大人物」，業界評價，李文如工作能力強，掌管台積電重要的供應鏈，先前也陸續擔任蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）等科技大廠的採購主管，經歷豐富。

在傳出李文如離開台積電後，台積電隨即在7月14日公告一名員工的33張限制員工權利新股遭收回，以當時股價來看，價值超過新台幣3600萬元，因此外界大多認為非常有可能是到目前在AI領域最具影響力的輝達就任。

人力銀行主管分析，從已經在台商且是世界級公司擔任的高階管理職，卻跳槽到外商的情況來看，並非單純是因為薪資考量，固然外商薪資普遍比台商高，但考量到已經擔任到高階主管，且台積電已經是世界級公司，薪資不會是主要原因，更有可能的是有未來職涯發展考量，或是更喜歡外商公司的工作文化。



回到原文

更多鏡報報導

人才排擠成隱憂 台灣科技業這樣因應

104揭420萬名求職者最關注的公司 TOP 10中台積電、輝達、星宇都上榜

黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲