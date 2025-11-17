台積電前採購副總李文如跳槽輝達 11/18就任「這職務」

李文如傳明天就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務。

台積電前採購副總李文如曾經是台積電最年輕副總，她今年7月震撼宣布請辭，今天（17日）傳出確定跳槽輝達。根據市場消息，李文如明天將就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，並非原本傳出的台灣區總經理。

台積電7月11日證實，李文如因為個人因素請辭，將在7月13日離職；台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清，將兼任資材管理主管。

李文如辭職時，正當輝達台灣區總經理邱麗孟退休，業界傳出她可能到輝達接任台灣區總經理，但經過4個月後，今天傳出李文如果真將跳槽到輝達任職，但是有別於過去的採購職，傳出她預計本周內上任輝達WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務。

李文如是台大化學碩士，曾經擔任Google、蘋果、高通的採購主管，在業界頗負盛名。她在2022年加入台積電，去年升任副總，是公司內部最年輕的副總之一。供應鏈業者透露，資材管理必須管理上千家供應商，組織責任重大。