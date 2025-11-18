台積電前採購副總李文如 傳跳槽輝達任副總裁

台積電前採購副總經理李文如，傳出跳槽輝達擔任副總裁職務。（本刊資料照）

台積電前採購副總經理李文如，傳出跳槽輝達任職副總裁暨掌管台灣銷售業務，不過，相關消息並未獲得輝達證實。

前台積電最年輕的採購女主管傳出跳槽輝達，並將在今天到職上任。業界人士指出，今年7月剛從台積電辭職的採購副總李文如，預計將在輝達擔任企業及用戶相關的WWFO部門副總裁暨掌管台灣銷售業務，不過，相關消息並未獲得輝達證實。

李文如曾是台積電基層工程師，過去也陸續擔任Google、蘋果以及高通採購主管，在外商任職過一圈後，回到台積電短短2年就升任資材管理組織副總經理，掌管上兆元採購業務。

廣告 廣告

外傳李文如作風強勢，在外商任職期間與台積電有業務往來的時候，讓台積電的主管相當頭痛，值得注意的是，李文如回到台積電任職，過程不像其他高階主管需要經過多年的歷練以後再層層往上爬，但也在升上副總經理後不到1年就請辭。

在李文如請辭隔天，台積電就公告收回一名員工33張限制員工權利新股，以當時股價計算，市值超過3,800萬元，外界猜測這名員工應該就是李文如。

由於李玟如辭職的時候，剛好輝達台灣區總經理邱麗孟退休，業界傳出李文儒可能到輝達接任台灣區總經理，如今傳出她果然要跳槽到輝達任職的消息，但是，與前一段時間傳出她要擔任輝達台灣區總經理消息不一樣的是，李文如現在傳出在輝達擔任的職務是WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務。不過，由於李文如過去在外商任職與台積電有業務往來的時候，作風相當強悍，這次再到輝達任職會擦出什麼樣的火花，備受矚目。

更多鏡週刊報導

台積電運動會2／輝達創辦人黃仁勳：台積電是世界的驕傲

台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾

旋風訪台一天半要去哪？ 黃仁勳全說了