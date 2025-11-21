台積電前研發副總遭疑帶槍投靠 英特爾執行長：毫無根據

英特爾執行長陳立武。（資料照，英特爾提供）

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，10月轉往英特爾（Intel）擔任研發副總，業界傳出他在離職前利用職權獲取大量機密資料，由於事涉台灣半導體產業核心競爭力與國安，台灣高等檢察署已主動介入列「他字案」調查釐清，面對風波，英特爾執行長陳立武首度透過外媒受訪發聲，指全為「謠言和臆測」。

據美媒《彭博社》報導，陳立武首度針對新進員工羅唯仁疑似洩密做回應，他週四在聖荷西出席半導體產業協會頒獎典禮場邊受訪時指出，尊重其他公司智慧財產權，並稱相關報導「只是謠言和臆測，毫無根據」。

活動當天，協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒給台積電執行長魏哲家和前董事長劉德音。報導指出，台灣高檢署發言人透露，檢方已著手調查釐清事實。





