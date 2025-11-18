台積電前研發大將驚爆帶2奈米機密投靠英特爾！ 經濟部長說話了

台積電前副總羅唯仁遭爆帶機密投靠英特爾，經濟部長龔明鑫回應，有請經濟部同仁了解狀況，實際情況由台積電對外說明。（圖：行政院提供）

台積電前副總羅唯仁今年7月底退休，傳出回鍋英特爾執掌研發部門。媒體今（18）日報導指稱，羅唯仁退休前爆出動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。經濟部長龔明鑫回應，有請經濟部同仁了解狀況，實際情況由台積電對外說明。

龔明鑫今天出席「2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」會前受訪，媒體詢問是否覺得台積電螺絲鬆了，或該透過《國安法》處理，龔先苦笑，隨後表示上午已派人了解狀況，實際情況由公司對外說明比較好，這樣做也算是尊重他們。

廣告 廣告

根據自由時報報導，羅唯仁7月底退休後，10月底便回鍋老東家、也是台積電競爭對手英特爾（Intel）擔任研發副總，震撼半導體業界。羅唯仁掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，攸關英特爾最需要提升的生產良率。

報導指出，業界盛傳羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，是否比照先前涉嫌竊取國家核心關鍵技術的工程師依違反國安法辦理，仍待觀察。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。