台積電前資深副總爆竊密跳槽 陸行之：若為事實 不解為何重要幹部總是老來入花叢？

針對台積電前資深副總經理羅唯仁竊密跳槽事件，陸行之認為，若為事實不解為何重要幹部總是老來入花叢？（翻攝陸行之臉書）

針對台積電前資深副總經理羅唯仁傳出竊取二奈米機密資料跳槽英特爾事件，資深半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，「如果這是事實，我不懂的是為何有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除喔）的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？」

陸行之表示，難道這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資intel前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2nm資料外洩而提告，老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？你們覺得呢？讓我們繼續看戲看下去。

