台積電前資深副總羅唯仁傳帶走先進製程機密 高檢署分案調查

任職於台積電21年的前企業策略發展資深副總經理羅唯仁，傳出將回鍋英特爾掌管研發，不過近日卻遭爆，他帶走了2奈米以下的先進製程機密資料。案件引起各界關心，台灣高等檢察署今（18）日表示已分案偵辦，釐清是否有無違反國安法或營業秘密法等行為。

羅唯仁擅長研發，是台積電邁入2奈米高良率製程的幕後功臣之一，傳出他回鍋英特爾擔任研發要職。如今業界盛傳他在離職前要求下屬簡報，同時影印大批2奈米等先進製程的技術機密帶走，台積電正在進行蒐證。

對此經濟部長龔明鑫公開回應，強調目前已請同仁了解狀況，但具體情形細節，還是應由台積電自行對外說明比較適合。

而外界聯想到今年8月台積電3名工程師洩密案，最後被依國安法起訴求處7到14年刑期，羅唯仁會不會也涉及相關責任？由於業界盛傳羅唯仁是美國籍身分，又沒有簽競業條款，可能很難受到相關法律管制。

高檢署今天表示，目前已經將本案列為他字案，由智財分署進行調查中，釐清是否涉及不法。

