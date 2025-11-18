台積電前資深副總羅唯仁傳帶走2奈米先進製程資料 高檢署分案了解
龔明鑫：經濟部派員了解
媒體報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，在退休前疑似利用職權帶走2奈米等先進製程影印資料，還傳出羅唯仁在10月底已回鍋英特爾任職。經濟部長龔明鑫今天（18日）受訪表示，已派員了解實際狀況，並表示尊重台積電，應由台積電對外說明較好。台灣高檢署晚間也表示，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。
根據媒體報導，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但退休前動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。台積電已進行蒐證，準備對羅唯仁有所動作。業界也盛傳羅唯仁已於10月底回老東家英特爾任職。
龔明鑫今天下午出席活動受訪表示，今早已派員了解實際狀況，但還是要由公司（台積電）對外說明較好，也算是尊重他們。
責任主編：于維寧
