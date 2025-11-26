台積電前資深副總羅唯仁挨告 龔明鑫鬆口：啟動撤銷工研院士資格流程

經濟部部長龔明鑫今(26)表示支持台積電對前副總羅唯仁提告妨害營業秘密，經濟部會盡力協助。（圖／報系資料照）

台積電正式提告資深副總經理羅唯仁違反營業秘密法等訴訟。經濟部部長龔明鑫今(26)表示支持，需要政府什麼樣協助，會盡力來協助。至於撤銷羅的工研院士資格，已經啟動流程。

對羅唯仁涉竊密案有沒有涉及國安法？以及人在美國，台灣政府怎麼應對？龔明鑫表示，國安法的部分，高檢署已經啟動調查，經濟部當然配合這個調查，來定義是不是有涉及到國安法部分。至於羅拿走什麼資料，要由台積電來說明。

有關於違反營業秘密法部分，龔也表示支持，說台積電如果需要政府相關什麼協助，就盡力來協助。

至於撤銷羅唯仁的工研院士資格，龔明鑫說已工研院已經啟動，可能撤銷院士的流程。

