台積電前進花蓮光復災區 幫災民修門窗

〔記者花孟璟／花蓮報導〕9月馬太鞍溪堰塞湖在光復鄉造成嚴重災情，災區房屋雖然已經挖除淤泥，但仍有災民住家沒有大門窗戶、無法防盜及阻擋寒風，台積電工班今年第3度投入花蓮災區房屋修繕，第一波有6戶個案完成門窗修繕，第二波也有15戶完成現勘，將在下個月進場修繕。

台積電慈善基金會在花蓮0918及去年0403地震都投入災區房屋修繕，特別針對拿不到政府補助、又因經濟困難等因素無法自行修屋的個案，由台積電工班幫忙修繕。台積電慈善基金會表示，公共復建工程由政府負責，針對受災家戶房舍修繕需求，特別是部分家戶因經濟條件或特殊因素，難以自行完成修繕，需社會大眾與公益資源協助，由台積電協助。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇指出，評估條件以中低收入戶或特殊因素，導致無法自行修繕、確有外界協助需求的家戶為優先協助對象、第一波已完成修繕6戶。第二波已完成15戶會勘作業，預計於1月底陸續進場修繕，持續協助更多受災家庭儘早返家安居。

縣府表示，部分民眾在私有房舍修繕上的困難，急需公益團體與企業力量共同協助，特別感謝台積電慈善基金會在災後第一時間即允諾協助災區、投入修繕行動，以具體作為體現人道精神，支持災民重建生活。

