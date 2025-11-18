即時中心／徐子為報導



前台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休後，10月底就回鍋，擔任台積電競爭對手英特爾的研發副總，震驚業界。現卻傳出羅唯仁退休前，以高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14奈米製程簡報，讓他印走大批資料帶走，台積電正蒐證中。高等檢察署智財分署今（18）天也分他字案，調查釐清有無涉犯《國安法》情形。





根據多家國內媒體報導，資深副總經理羅唯仁今年7月底才從台積電退休，10月就傳出已回鍋老東家英特爾，且擔任研發副總；如果羅真的帶走最先進製程技術等機密，將有助於提升英特爾的生產良率。



業界傳出，台積電正蒐集相關證據，並評估對羅唯仁有所動作，考量英特爾既是台積電競爭對手，但同時也是台積電先進製程的主要客戶之一，加上羅是「公司老臣」，在台積電任職年資達21年，恐有顧忌。



但羅若帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性恐比先前工程師拍攝2奈米更嚴重，台積電勢必要有所動作，若蒐集到相關事證，不排除比照日前違反《國安法》辦理。



經濟部長龔明鑫今天出席活動時，也證實已請同仁介入了解情況，但表示要由台積電對外說明比較好。



高檢署今則表示，已將該案列為他字案，由智財分署進行調查中，釐清有無涉及國安部分。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／台積電前高層爆「帶半導體機密奔英特爾」 高檢署出手了

更多民視新聞報導

經濟施壓？日媒曝：中國大型國有旅行社停辦所有赴日旅遊業務

民進黨高雄市議員布局！第一階段提名席次完成 「這4區」仍待整合

日本流感提前流行 疾管署估台灣「這時間點」升溫

