台積電前高層疑攜機密跳槽英特爾 國科會：涉核心技術將介入

國科會主委吳誠文今（19）日表示，事件始末仍須由台積電回應，政府不宜代為發言，但若涉及國家核心關鍵技術、營業秘密等，會依照國安法加重刑責。（賀培晏攝）

前台積電資深副總羅唯仁疑攜帶2奈米以下先進製程機密文件，跳槽至競業Intel，讓各界憂心恐引發國安危機，對此國科會主委吳誠文今（19）日表示，事件始末仍須由台積電回應，政府不宜代為發言，但若涉及國家核心關鍵技術、營業秘密等，會依照國安法加重刑責。

吳誠文指出，國科會負責管理「國家關鍵核心項目」，凡政府預算支持50％以上的的項目，皆要做好盤點、提報，而半導體屬重要項目，遂先進半導體製程相關技術都在管制的範圍，而涉及核心關鍵技術部分，所有相關計劃主持人，在出入敏感國家時，都需要進行通報、獲得核准。

吳誠文補充，若關鍵技術還攸關營業秘密，也會與法務部連結、透過國安法加重罰則等，而本次案件已由檢調單位介入，倘若真有不法行為，也會依法處理，包含刑責、台積電內部處置等。

吳誠文提到，若羅唯仁攜帶的是「個人筆記」等未牽涉違法事項等內容，就不會構成任何損害，若是攜帶與台積電合約中不可違反之項目，那也是由台積電進行處置，政府無權介入。

吳誠文強調，台積電在2奈米的各方面都屬業界一流，而這就是最關鍵的營業秘密，也是我國保護的重點，不過，台積電研發中心超過萬人，每個人都有各自的專長，所以也不是那麼好模仿、帶走的，但還是會協助台積電盡快釐清，避免帶來傷害。

