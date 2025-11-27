台積電前高層羅唯仁涉違國安法 智財分署發動搜索查扣財產
台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於昨（11/26）日針對台灣積體電路製造股份有限公司（台積電）前資深副總經理羅唯仁涉嫌違反《國家安全法》等案件，執行搜索及扣押行動，搜索地點包括羅唯仁位於台北市及新竹縣的住居所，並扣得電腦、隨身碟等相關證物。同時，檢察官依《刑事訴訟法》第133條第2項規定，向法院聲請扣押羅唯仁名下的股票及不動產，並已獲法院核准。
羅唯仁於今年7月底自台積電退休，10月底即傳出轉任競爭對手英特爾，擔任研發副總一職，消息一出引發業界廣泛關注。根據媒體報導，他在退休前疑似利用高階主管職權，要求下屬製作包含2奈米、A16、A14等先進製程的技術簡報，並涉嫌攜帶相關機密資料離職。
羅唯仁在台積電服務21年，歷任多個營運與研發高階職位，對公司內部技術及生產流程有深入了解。若其攜帶機密資料至英特爾，可能對後者在提升生產良率及推動晶圓代工業務上形成助力。然而，由於台積電與英特爾技術節點不同，部分業界人士認為其實際價值仍有待評估。
